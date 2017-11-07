Оливье Жиру получил повреждение на тренировке сборной Франции

Нападающий сборной Франции и "Арсенала" Оливье Жиру получил повреждение на тренировке национальной команды перед товарищеским матчем с Уэльсом.Степень серьезности травмы на данный момент неизвестна. Напомним, игра Франция - Уэльс состоится 10 ноября в Париже.