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Оливье Жиру получил повреждение на тренировке сборной Франции

Нападающий сборной Франции и "Арсенала" Оливье Жиру получил повреждение на тренировке национальной команды перед товарищеским матчем с Уэльсом.

Степень серьезности травмы на данный момент неизвестна. Напомним, игра Франция - Уэльс состоится 10 ноября в Париже.
Теги: Жиру Сборная Франции
Сегодня, 07:53
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