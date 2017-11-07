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Около 50 журналистов приехало на первую тренировку Лионеля Месси в Москве

Около пятидесяти журналистов, включая несколько испаноязычных съемочных групп, приехали на первую полноценную тренировку сборной Аргентины в Москве, передает "Р-Спорт".

Тренировка аргентинцев, в которой должен принять участие пятикратный обладатель "Золотого мяча" форвард "Барселоны" Лионель Месси, пройдет на тренировочных полях рядом со стадионом "Спартака" в Тушино.

Напомним, Месси прилетел в Москву в понедельник, но не принял участие в занятии сборной Аргентины, которая тренировалась в усеченном составе.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 10:27
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:34) #
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Болеет за:
«Сибирь»
А им вынесут фанерного Месси, выпиленного лично Мутко. Пусть вкривь-вкось, но слово
" Месси" , написаннное лично министром, будет явно выдавать мегазвезду. Скучно не будет


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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