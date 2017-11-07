Форвард "МЮ" Джесси Лингард уступил в спринте арбитру матча с "Челси" (видео)

Lingard getting outpaced by the 39 year old referee Anthony Taylor pic.twitter.com/OOMyCRrexk — Footy Humour (@FootyHumour) November 6, 2017

В сети появился забавный видеоролик с матча 11-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (1:0).На этих кадрах 24-летний нападающий "МЮ" Джесси Лингард, стартовавший из одной точки вместе с главным судьей встречи Энтони Тэйлором, уступил ему в скорости, возвращаясь в оборону.Возраст арбитра составляет 39 лет. Отметим, что футболист вышел на замену на 78-й минуте игры.