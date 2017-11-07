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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Форвард "МЮ" Джесси Лингард уступил в спринте арбитру матча с "Челси" (видео)
В сети появился забавный видеоролик с матча 11-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (1:0).
На этих кадрах 24-летний нападающий "МЮ" Джесси Лингард, стартовавший из одной точки вместе с главным судьей встречи Энтони Тэйлором, уступил ему в скорости, возвращаясь в оборону.
Возраст арбитра составляет 39 лет. Отметим, что футболист вышел на замену на 78-й минуте игры.
СЭ
На этих кадрах 24-летний нападающий "МЮ" Джесси Лингард, стартовавший из одной точки вместе с главным судьей встречи Энтони Тэйлором, уступил ему в скорости, возвращаясь в оборону.
Возраст арбитра составляет 39 лет. Отметим, что футболист вышел на замену на 78-й минуте игры.
Lingard getting outpaced by the 39 year old referee Anthony Taylor pic.twitter.com/OOMyCRrexk— Footy Humour (@FootyHumour) November 6, 2017
СЭ
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