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Леандро Паредес: Месси способен на такое, что было бы не под силу Роналду

Хавбек "Зенита" Леандро Паредес считает, что наличие в составе Лионеля Месси является огромным преимуществом сборной Аргентины.

"Конечно, все говорят только о Месси – еще бы, он же лучший футболист мира! Это огромное преимущество сборной Аргентины, что он играет за нас. Мы прекрасно это понимаем и ценим. Играть с ним рядом – большое удовольствие.

Чем Месси лучше Криштиану Роналду? Они оба потрясающие игроки, но для меня Лео лучше. У них разные физические данные. Месси благодаря своим габаритам при той технике, что у него есть, способен справиться с ситуациями, в которых даже Криштиану было бы сложно. Когда Лео попадает в окружение даже четырех-пяти соперников, он наверняка сможет выбраться и сохранить мяч", - передает слова Паредеса официальный сайт ФИФА.
Теги: Паредес Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 15:30
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