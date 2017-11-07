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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леандро Паредес: Месси способен на такое, что было бы не под силу Роналду
Хавбек "Зенита" Леандро Паредес считает, что наличие в составе Лионеля Месси является огромным преимуществом сборной Аргентины.
"Конечно, все говорят только о Месси – еще бы, он же лучший футболист мира! Это огромное преимущество сборной Аргентины, что он играет за нас. Мы прекрасно это понимаем и ценим. Играть с ним рядом – большое удовольствие.
Чем Месси лучше Криштиану Роналду? Они оба потрясающие игроки, но для меня Лео лучше. У них разные физические данные. Месси благодаря своим габаритам при той технике, что у него есть, способен справиться с ситуациями, в которых даже Криштиану было бы сложно. Когда Лео попадает в окружение даже четырех-пяти соперников, он наверняка сможет выбраться и сохранить мяч", - передает слова Паредеса официальный сайт ФИФА.
"Конечно, все говорят только о Месси – еще бы, он же лучший футболист мира! Это огромное преимущество сборной Аргентины, что он играет за нас. Мы прекрасно это понимаем и ценим. Играть с ним рядом – большое удовольствие.
Чем Месси лучше Криштиану Роналду? Они оба потрясающие игроки, но для меня Лео лучше. У них разные физические данные. Месси благодаря своим габаритам при той технике, что у него есть, способен справиться с ситуациями, в которых даже Криштиану было бы сложно. Когда Лео попадает в окружение даже четырех-пяти соперников, он наверняка сможет выбраться и сохранить мяч", - передает слова Паредеса официальный сайт ФИФА.
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