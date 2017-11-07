Опрос:

Новости партнеров

Далер Кузяев: с ЦСКА была запредельная заруба, особенно запомнился Вернблум

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал накал матча 14-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:0). Игра проходила 22 октября в Москве.

"Эмоции стали зашкаливать с первых же минут встречи против "армейцев". Их грубая игра возмущала. Впрочем, запредельная заруба исходила от обеих сторон. Коварные подкаты, борьба на грани, стычки, перепалки – всё это продолжалось от стартового свистка до финального. Несколько раз у меня промелькнула мысль: "Будет чудом, если команды закончат матч в полных составах". По грани красной карточки, думаю, прошёл тогда каждый.

Кто в ЦСКА отличается особой жёсткостью? Вернблум. Он запомнился особенно. Не возьмусь это обсуждать. Или сравнивать Вернблума с кем-то. Просто по нашему последнему матчу с ЦСКА он жёсткостью действительно выделялся.

Встреча с ЦСКА – нечто особенное. Наверное, это логично, когда играют претенденты на высокие места и принципиальные соперники, многолетние конкуренты. Но даже со "Спартаком" такой зарубы и близко не было", - цитирует Кузяева еженедельник "Футбол".
Теги: Кузяев Зенит ЦСКА
Сегодня, 15:46
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 15:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Шинник»
Но даже со "Спартаком" такой зарубы и близко не было

истину глаголит
Регистрация: 7.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.