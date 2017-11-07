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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Далер Кузяев: с ЦСКА была запредельная заруба, особенно запомнился Вернблум
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал накал матча 14-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:0). Игра проходила 22 октября в Москве.
"Эмоции стали зашкаливать с первых же минут встречи против "армейцев". Их грубая игра возмущала. Впрочем, запредельная заруба исходила от обеих сторон. Коварные подкаты, борьба на грани, стычки, перепалки – всё это продолжалось от стартового свистка до финального. Несколько раз у меня промелькнула мысль: "Будет чудом, если команды закончат матч в полных составах". По грани красной карточки, думаю, прошёл тогда каждый.
Кто в ЦСКА отличается особой жёсткостью? Вернблум. Он запомнился особенно. Не возьмусь это обсуждать. Или сравнивать Вернблума с кем-то. Просто по нашему последнему матчу с ЦСКА он жёсткостью действительно выделялся.
Встреча с ЦСКА – нечто особенное. Наверное, это логично, когда играют претенденты на высокие места и принципиальные соперники, многолетние конкуренты. Но даже со "Спартаком" такой зарубы и близко не было", - цитирует Кузяева еженедельник "Футбол".
"Эмоции стали зашкаливать с первых же минут встречи против "армейцев". Их грубая игра возмущала. Впрочем, запредельная заруба исходила от обеих сторон. Коварные подкаты, борьба на грани, стычки, перепалки – всё это продолжалось от стартового свистка до финального. Несколько раз у меня промелькнула мысль: "Будет чудом, если команды закончат матч в полных составах". По грани красной карточки, думаю, прошёл тогда каждый.
Кто в ЦСКА отличается особой жёсткостью? Вернблум. Он запомнился особенно. Не возьмусь это обсуждать. Или сравнивать Вернблума с кем-то. Просто по нашему последнему матчу с ЦСКА он жёсткостью действительно выделялся.
Встреча с ЦСКА – нечто особенное. Наверное, это логично, когда играют претенденты на высокие места и принципиальные соперники, многолетние конкуренты. Но даже со "Спартаком" такой зарубы и близко не было", - цитирует Кузяева еженедельник "Футбол".
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