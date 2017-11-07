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Сослан Джанаев выбран лучшими игроком матча с "Зенитом"

Голкипер "Рубина" Сослан Джанаев признан лучшим игроком матча 16-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) по версии болельщиков, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Теги: Джанаев Рубин Зенит
Сегодня, 16:27
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(1)
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Проёб чемпионство в бородатом году, гори в аду!
Оправился, подтянулся-живи как живётся..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
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