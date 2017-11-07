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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бернд Шустер: очень приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает
Бывший главный тренер "Реала" Бернд Шустер оценил игру форвардов мадридского клуба в нынешнем сезоне.
"То, что форварды не забивают, не вызывает беспокойства. Ведь забивают другие. Например, Иско и Каземиро. Тренеры обязаны прилагать усилия, чтобы форварды вновь начали забивать.
Очень приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает. Это присуще бомбардирам. Их никогда не надо считать таких игроков распасовщиками или чем-то другим. Они живут голами", - цитирует Шустера ESPN.
"То, что форварды не забивают, не вызывает беспокойства. Ведь забивают другие. Например, Иско и Каземиро. Тренеры обязаны прилагать усилия, чтобы форварды вновь начали забивать.
Очень приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает. Это присуще бомбардирам. Их никогда не надо считать таких игроков распасовщиками или чем-то другим. Они живут голами", - цитирует Шустера ESPN.
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