Бернд Шустер: очень приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает

Бывший главный тренер "Реала" Бернд Шустер оценил игру форвардов мадридского клуба в нынешнем сезоне."То, что форварды не забивают, не вызывает беспокойства. Ведь забивают другие. Например, Иско и Каземиро. Тренеры обязаны прилагать усилия, чтобы форварды вновь начали забивать.Очень приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает. Это присуще бомбардирам. Их никогда не надо считать таких игроков распасовщиками или чем-то другим. Они живут голами", - цитирует Шустера ESPN.