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Вратарь Матей Делач покинул "Челси", не сыграв ни разу за 7 лет

Вратарь "Челси" Матей Делач объявил, что покидает клуб, сообщает SportSport.

25-летний хорват заявил, что его карьера в английском клубе не сложилась из-за проблем с получением разрешения на работу в Англии. Футболист находился в расположении лондонского клуба дольше всех тех, кто сейчас выступает за "Челси". Однако так и не провел ни одного матча за "синих".

По информации Transfermarkt, в 2010 году "Челси" заплатил за Делача 2,7 миллиона фунтов "Интеру Запрешич".
Теги: Челси
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№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:46) #
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«Зенит»
Файзулин усмехнулся.
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 23:20) #
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