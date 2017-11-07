Вратарь Матей Делач покинул "Челси", не сыграв ни разу за 7 лет

Вратарь "Челси" Матей Делач объявил, что покидает клуб, сообщает SportSport.25-летний хорват заявил, что его карьера в английском клубе не сложилась из-за проблем с получением разрешения на работу в Англии. Футболист находился в расположении лондонского клуба дольше всех тех, кто сейчас выступает за "Челси". Однако так и не провел ни одного матча за "синих".По информации Transfermarkt, в 2010 году "Челси" заплатил за Делача 2,7 миллиона фунтов "Интеру Запрешич".