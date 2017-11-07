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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вратарь Матей Делач покинул "Челси", не сыграв ни разу за 7 лет
Вратарь "Челси" Матей Делач объявил, что покидает клуб, сообщает SportSport.
25-летний хорват заявил, что его карьера в английском клубе не сложилась из-за проблем с получением разрешения на работу в Англии. Футболист находился в расположении лондонского клуба дольше всех тех, кто сейчас выступает за "Челси". Однако так и не провел ни одного матча за "синих".
По информации Transfermarkt, в 2010 году "Челси" заплатил за Делача 2,7 миллиона фунтов "Интеру Запрешич".
25-летний хорват заявил, что его карьера в английском клубе не сложилась из-за проблем с получением разрешения на работу в Англии. Футболист находился в расположении лондонского клуба дольше всех тех, кто сейчас выступает за "Челси". Однако так и не провел ни одного матча за "синих".
По информации Transfermarkt, в 2010 году "Челси" заплатил за Делача 2,7 миллиона фунтов "Интеру Запрешич".
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