Луис Адриано выиграл дело у донецкого "Шахтера"

Нападающий "Спартака" Луис Адриано, с 2007 по 2015 год выступающий за "Шахтер", выиграл дело в Спортивном арбитраже в Лозанне (CAS), сообщает Gauchazh.Бразилец подал жалобу в CAS из-за долгов по зарплате, которые появились перед его уходом из донецкой команды в "Милан" в 2015 году.Во время переговоров между клубами Адриано был в Бразилии по разрешению "Шахтёра", однако после перехода украинский клуб вычел из его зарплаты деньги за пропуск тренировок. Форвард добился не только выплаты всех долгов, но и компенсацию за перелёт между Бразилией и Украиной.