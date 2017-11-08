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Михаил Лысов: стоит конкретная задача на матч с Арменией – выиграть

Защитник молодежной сборной России Михаил Лысов высказался относительно предстоящего матча отборочного раунда Евро-2019 против Армении 10 ноября.

"Перед нашей командой стоит конкретная задача на матч со сборной Армении – выиграть его. Это очень важная игра, отборочный матч Чемпионата Европы. Первая тренировка в Химках получилась интенсивной, команда работала с настроением. Всем нравится.

Я впервые получил приглашение в молодежную сборную России. У нас очень дружный коллектив. Меня хорошо приняли. В команде есть здоровая конкуренция, и ты должен каждый день доказывать, что достоин находиться в ее составе.

По какой схеме мне удобнее играть? Для меня разницы нет, самое главное, чтобы мы выигрывали", – передает слова Лысова официальный сайт РФС.
Теги: Лысов Молодежная сборная России
Сегодня, 08:47
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