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Далер Кузяев: даже не рассматривал вариант играть за сборную Таджикистана

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев рассказал о предложении от сборной Таджикистана.

- Летом вам поступило предложение выступать за сборную Таджикистана. Колись перед принятием решения?

– Нисколько. И официального документа я не видел. О предложении играть за Таджикистан мне рассказал отец: на него кто-то вышел, передал приглашение. Я поблагодарил за него, но сразу ответил, что играть собираюсь за Россию.

В России я родился, вырос, футбольное образование получил тоже здесь. И других вариантов для себя даже в теории не рассматривал, – передает слова Кузяева еженедельник "Футбол".
Теги: Кузяев
Сегодня, 10:11
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