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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: Вернблума давно надо ставить на место (12)
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Сборная России начала тренировку, на занятие приехал Виталий Мутко (фото)
Сборная России начала сегодняшнюю тренировку в рамках подготовки к контрольному матчу с командой Аргентины, передает корреспондент Rusfootball.info.
Сообщается, что на занятии подопечных Станислава Черчесова присутствует министр спорта России, президент РФС Виталий Мутко.
Сообщается, что на занятии подопечных Станислава Черчесова присутствует министр спорта России, президент РФС Виталий Мутко.
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