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Сборная России начала тренировку, на занятие приехал Виталий Мутко (фото)

Сборная России начала сегодняшнюю тренировку в рамках подготовки к контрольному матчу с командой Аргентины, передает корреспондент Rusfootball.info.

Сообщается, что на занятии подопечных Станислава Черчесова присутствует министр спорта России, президент РФС Виталий Мутко.

Теги: Сборная России
Сегодня, 11:35
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Опять этот папарацци с телефоном что то снял. Что? Да похер. Главное правильно обозвать .


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:38) #
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online

Фото великолепное, прям, блеать, на паспорт. Виталь Леонтич не затерялся даже тут - на фоне выделяется желтой расцветкой и совершенно строгими плоскими формами картона.
Регистрация: 3.03.2007
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