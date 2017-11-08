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Леонид Слуцкий после "Халл Сити" может перейти на работу в "Челси"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в случае увольнения из стана "тигров" может перейти на административную должность в "Челси", информирует ТАСС.

В стане "аристократов" в начале ноября освободился пост технического директора, с которого Майкл Эменало ушел по собственному желанию, несмотря на уговоры владельца клуба Романа Абрамовича.
Теги: Слуцкий Халл Сити Челси
Сегодня, 12:13
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17
(3)
№17 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
Слуцкий тренер,а не директор. Не писанется он на такое

Ему хоть в дом-2.Этот специалистишка на все руки умелец.И ничего что как-нибудь....
Регистрация: 9.08.2015
№16 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 13:34) #
  • +1
  •  (1)
online

Слуцкий тренер,а не директор. Не писанется он на такое


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№15 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:22) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Еврей еврея не обидит.Паутина личных связей всё сильнее накрывает футбол.Скоро от настоящего футбола мало что останется.
Регистрация: 9.08.2015
№14 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:22) #
  • +2
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
зачем мне вас ослов в чем то убеждать если вы все равно будите до последнего упрямиться

дак не надо нас убеждать! любишь про чемоданчки трещать - люби и весомые факты приводить! А убеждать и внушать можешь хрюкающим собратьям.

Цитата: cska1971
Цитата: serega_user
Сам то чего добился, прежде чем такие смелые заявления делать?


Десяток ников на этом сайте имеет. Чем не достижение?

действительно, и как я только забыл про это smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№13 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 13:16) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Леня Ван Гал smile


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№12 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:12) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: serega_user
Сам то чего добился, прежде чем такие смелые заявления делать?


Десяток ников на этом сайте имеет. Чем не достижение?
Регистрация: 26.01.2007
№11 Написал: Manchester United (Сегодня, 13:04) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: serega_user
примитив это ваши байки про чемоданчики, которые даже ничем на сей день подтверждены! других то идей нет? и назови хотя бы одного нашего успешного тренера за рубежом, что бы хоть с кем то сравнить его работу? И вообще нужно трезво оценивать еще ситуацию в клубе и думаю ты прекрасно ее знаешь.

зачем мне вас ослов в чем то убеждать если вы все равно будите до последнего упрямиться.А что много там кто тренировал?туда никто особо и не рвался и понты не колотил,нужно трезво оценивать свои силы,а если взялся так отвечай и проблемы клуба тут не причем,он знал куда шел,но как всегда надеялся на дурачка проехать,тем более Абрам ему помогал в трудоустройстве,а он все прекрасно знал чем живет этот клуб,вот теперь поэтому и должность директора выкружил этому космонавту))
Регистрация: 9.03.2017
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Цитата: serega_user
Сам то чего добился, прежде чем такие смелые заявления делать?

надоел ваш примитив из серии:а вы чего,а что у вас и тд,придумайте что нибудь новое

примитив это ваши байки про чемоданчики, которые даже ничем на сей день не подтверждены! других то идей нет? и назови хотя бы одного нашего успешного тренера за рубежом, что бы хоть с кем то сравнить его работу? И вообще нужно трезво оценивать еще ситуацию в клубе и думаю ты прекрасно ее знаешь. Условия работы для Слуцкого скажем так себе. У болельщиков клуба больше вопросов к руководству, чем к тренеру. А ведь успех клуба в первую очередь от верхов клуба. Вот хоть взять вашего Федуна: какие только тренера не были у клуба, а результата по сути не было долгое время.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№9 Написал: Manchester United (Сегодня, 12:55) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: anatolik189
Лёне надо бросать это тренерское дело и начинать всерьёз торговать пирожками,морда лица подходящая для торговли!

он схомячит их в одну ангину и прогорит
Регистрация: 9.03.2017
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:46) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Лёне надо бросать это тренерское дело и начинать всерьёз торговать пирожками,морда лица подходящая для торговли!
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: interested (Сегодня, 12:45) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Пошёл по рукам.
Регистрация: 18.10.2013
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: serega_user
Сам то чего добился, прежде чем такие смелые заявления делать?

надоел ваш примитив из серии:а вы чего,а что у вас и тд,придумайте что нибудь новое
Регистрация: 9.03.2017
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (5)
online

Логично. Но бессмысленно. Будет сидеть на этой должности аки паук,и ждать удобного момента чтобы спрыгнуть в тренерское кресло, как дедушка Грант когда-то. Тоже вариант

Язык еще подтянет.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:39) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
жиды своих не бросают,только куда бы не пришел вареник,везде будет полный крах и фиаско,за чемоданчики и договорняки ему никогда не отмыться,какой из пельменя технический директор,максимум техничка в Макдоналдсе

Сам то чего добился, прежде чем такие смелые заявления делать?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 12:33) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
жиды своих не бросают,только куда бы не пришел вареник,везде будет полный крах и фиаско,за чемоданчики и договорняки ему никогда не отмыться,какой из пельменя технический директор,максимум техничка в Макдоналдсе
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:30) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В Челси консультантом к Конте, с учетом опыта в Халле.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
полный бред
в чем суть заниматься вообще другим делом?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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