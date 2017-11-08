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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Скончался чемпион мира 1954 года Ханс Шефер
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Патрис Эвра - Пирло: маэстро, ты единственный, с которыми я играл, у которого вместо ноги рука (2)
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Роман Зобнин: физически готов на 95 процентов (3)
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Вратарь Матей Делач покинул "Челси", не сыграв ни разу за 7 лет (2)
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Руслан Нигматуллин: команда Аргентины — это не топ-сборная (14)
Руслан Нигматуллин: команда Аргентины — это не топ-сборная (14)
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Ахмед Муса не контактировал с "Халлом" по поводу перехода (2)
Ахмед Муса не контактировал с "Халлом" по поводу перехода (2)
Леонид Слуцкий после "Халл Сити" может перейти на работу в "Челси"
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в случае увольнения из стана "тигров" может перейти на административную должность в "Челси", информирует ТАСС.
В стане "аристократов" в начале ноября освободился пост технического директора, с которого Майкл Эменало ушел по собственному желанию, несмотря на уговоры владельца клуба Романа Абрамовича.
В стане "аристократов" в начале ноября освободился пост технического директора, с которого Майкл Эменало ушел по собственному желанию, несмотря на уговоры владельца клуба Романа Абрамовича.
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