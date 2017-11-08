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Унаи Эмери пришлось уменьшить время видеоразборов из-за недовольства Неймара

Нападающий "ПСЖ" Неймар не считает сильным специалистом главного тренера команды Унаи Эмери и не поддерживает его, утверждает L’Equipe.

Испанскому тренеру пришлось изменить подход к подготовке команды. Из-за критики со стороны Неймара видеоразбор матчей теперь занимает меньше времени, чем было раньше.

Также отмечается, что Неймар пользуется большей поддержкой со стороны игроков "ПСЖ", чем Эмери.
Теги: Неймар Эмери ПСЖ
Сегодня, 12:54
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№5 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 13:36) #
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online

Че-то непонятное в том ПСЖ происходит... тренер уже не авторитет. Так играйте сами тогда


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не футбол,а футбольный дом-2.Распоясолись все,включая ценники на распоясовщихся.
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 13:22) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот же пижон....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:14) #
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Дожили.

Но после того как за него заплатили 222 ляма он может все)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:11) #
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online

Испанскому тренеру пришлось изменить подход к подготовке команды. Из-за критики со стороны Неймара видеоразбор матчей теперь занимает меньше времени, чем было раньше.

Таким образом он скоро и проститутку попросит во время тренировки...
Регистрация: 10.06.2016
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