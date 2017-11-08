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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Унаи Эмери пришлось уменьшить время видеоразборов из-за недовольства Неймара
Нападающий "ПСЖ" Неймар не считает сильным специалистом главного тренера команды Унаи Эмери и не поддерживает его, утверждает L’Equipe.
Испанскому тренеру пришлось изменить подход к подготовке команды. Из-за критики со стороны Неймара видеоразбор матчей теперь занимает меньше времени, чем было раньше.
Также отмечается, что Неймар пользуется большей поддержкой со стороны игроков "ПСЖ", чем Эмери.
Испанскому тренеру пришлось изменить подход к подготовке команды. Из-за критики со стороны Неймара видеоразбор матчей теперь занимает меньше времени, чем было раньше.
Также отмечается, что Неймар пользуется большей поддержкой со стороны игроков "ПСЖ", чем Эмери.
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