Унаи Эмери пришлось уменьшить время видеоразборов из-за недовольства Неймара

Нападающий "ПСЖ" Неймар не считает сильным специалистом главного тренера команды Унаи Эмери и не поддерживает его, утверждает L’Equipe.Испанскому тренеру пришлось изменить подход к подготовке команды. Из-за критики со стороны Неймара видеоразбор матчей теперь занимает меньше времени, чем было раньше.Также отмечается, что Неймар пользуется большей поддержкой со стороны игроков "ПСЖ", чем Эмери.