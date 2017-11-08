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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анатолий Мещеряков: я почему-то не знаю, что инициирую отставку Геркуса
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию в СМИ о том, что на заседании совета в четверг он инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса.
"Всё это интересно, только я почему-то не знаю о том, что инициирую его отставку. Не представляю, откуда появляется такая информация. Не понятно, чего хотят этим добиться, может, хотят расшатать лодку.
Что касается работы Ильи Геркуса, то я никогда никем недоволен. Когда я буду кем-то доволен, то сразу сам покину свой пост. Если кто-то доволен, значит он неправильно занимает место и ему пора сворачиваться. У нас с Геркусом нормальные рабочие отношения", - передает слова Мещерякова "Чемпионат".
"Всё это интересно, только я почему-то не знаю о том, что инициирую его отставку. Не представляю, откуда появляется такая информация. Не понятно, чего хотят этим добиться, может, хотят расшатать лодку.
Что касается работы Ильи Геркуса, то я никогда никем недоволен. Когда я буду кем-то доволен, то сразу сам покину свой пост. Если кто-то доволен, значит он неправильно занимает место и ему пора сворачиваться. У нас с Геркусом нормальные рабочие отношения", - передает слова Мещерякова "Чемпионат".
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