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Анатолий Мещеряков: я почему-то не знаю, что инициирую отставку Геркуса

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию в СМИ о том, что на заседании совета в четверг он инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса.

"Всё это интересно, только я почему-то не знаю о том, что инициирую его отставку. Не представляю, откуда появляется такая информация. Не понятно, чего хотят этим добиться, может, хотят расшатать лодку.

Что касается работы Ильи Геркуса, то я никогда никем недоволен. Когда я буду кем-то доволен, то сразу сам покину свой пост. Если кто-то доволен, значит он неправильно занимает место и ему пора сворачиваться. У нас с Геркусом нормальные рабочие отношения", - передает слова Мещерякова "Чемпионат".
Теги: Геркус Мещеряков Локомотив
Сегодня, 14:35
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(2)
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Джонни
Цитата: Мещеряков
Когда я буду кем-то доволен, то сразу сам покину свой пост.


Странный тип. Т.е. если Локо выиграет чемп, то он найдет причины быть чем-то (кем-то) недовольным дабы свой пост не покидать?

я так понимаю что это отсыл к фразе "нет предела совершенству"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
бомжи пытаются раскачать лодку Семина,но Титаник болотных с капитаном Фурсой давно взял курс на дно
Регистрация: 9.03.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:56) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
это все питарасы из питербурга.. концы все оттуда.. это их епучий проверенный метод..вбросы, админка и все такое..ленинградские уплюдки
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Мещеряков
Когда я буду кем-то доволен, то сразу сам покину свой пост.


Странный тип. Т.е. если Локо выиграет чемп, то он найдет причины быть чем-то (кем-то) недовольным дабы свой пост не покидать?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:37) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Происки Бомжей !!!!
Регистрация: 18.03.2012
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