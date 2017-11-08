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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16:28
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду"
В матче 22-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" на своем поле уступил "Авангарду" – 0:1.
ФНЛ
22 тур
"Спартак-2" - "Авангард" К 0:1
Голы: Аппаев, 76
"Спартак-2": Терёшкин, Хомуха, Красильниченко, Мамин, Щербаков, Полубояринов, Самсонов, Цыганков (Никулин, 89), Пантелеев, Ломовицкий, Давыдов (Самбу, 46)
"Авангард" К: Саутин, Никитин, Дашаев, Багаев, Концедалов, Альшин (Синяев, 74), Коробов (Нетфуллин, 89), Гурфов, Митасов (Имуллин, 83), Болов (Аппаев, 57), Федчук
Предупреждения: Альшин, 58, Самсонов, 60, Мамин, 65 Полубояринов, 68 Хомуха, 72
"Шинник" - "Кубань" 0:0
"Шинник": Антипин, Чистяков, Ятченко, Чалов, Магадиев, Самойлов (Лаук, 82), Нарылков (Лях, 78), Дроздов (Камилов, 72), Безлихотнов (Крамаренко, 68), Булия, Низамутдинов
"Кубань": Дюпин, Клещенко, Смирнов, Марков, Бугаев, Байрыев, Коновалов, Маляров, Завезён, Лобкарёв, Гогниев
Предупреждения: Дроздов, 45, Марков, 57
ФНЛ
22 тур
"Спартак-2" - "Авангард" К 0:1
Голы: Аппаев, 76
"Спартак-2": Терёшкин, Хомуха, Красильниченко, Мамин, Щербаков, Полубояринов, Самсонов, Цыганков (Никулин, 89), Пантелеев, Ломовицкий, Давыдов (Самбу, 46)
"Авангард" К: Саутин, Никитин, Дашаев, Багаев, Концедалов, Альшин (Синяев, 74), Коробов (Нетфуллин, 89), Гурфов, Митасов (Имуллин, 83), Болов (Аппаев, 57), Федчук
Предупреждения: Альшин, 58, Самсонов, 60, Мамин, 65 Полубояринов, 68 Хомуха, 72
"Шинник" - "Кубань" 0:0
"Шинник": Антипин, Чистяков, Ятченко, Чалов, Магадиев, Самойлов (Лаук, 82), Нарылков (Лях, 78), Дроздов (Камилов, 72), Безлихотнов (Крамаренко, 68), Булия, Низамутдинов
"Кубань": Дюпин, Клещенко, Смирнов, Марков, Бугаев, Байрыев, Коновалов, Маляров, Завезён, Лобкарёв, Гогниев
Предупреждения: Дроздов, 45, Марков, 57
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