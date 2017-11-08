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"Спартак-2" проиграл "Авангарду"

В матче 22-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" на своем поле уступил "Авангарду" – 0:1.

ФНЛ

22 тур

"Спартак-2" - "Авангард" К 0:1

Голы: Аппаев, 76

"Спартак-2": Терёшкин, Хомуха, Красильниченко, Мамин, Щербаков, Полубояринов, Самсонов, Цыганков (Никулин, 89), Пантелеев, Ломовицкий, Давыдов (Самбу, 46)

"Авангард" К: Саутин, Никитин, Дашаев, Багаев, Концедалов, Альшин (Синяев, 74), Коробов (Нетфуллин, 89), Гурфов, Митасов (Имуллин, 83), Болов (Аппаев, 57), Федчук

Предупреждения: Альшин, 58, Самсонов, 60, Мамин, 65 Полубояринов, 68 Хомуха, 72

"Шинник" - "Кубань" 0:0

"Шинник": Антипин, Чистяков, Ятченко, Чалов, Магадиев, Самойлов (Лаук, 82), Нарылков (Лях, 78), Дроздов (Камилов, 72), Безлихотнов (Крамаренко, 68), Булия, Низамутдинов

"Кубань": Дюпин, Клещенко, Смирнов, Марков, Бугаев, Байрыев, Коновалов, Маляров, Завезён, Лобкарёв, Гогниев

Предупреждения: Дроздов, 45, Марков, 57
Теги: Спартак-2 Авангард
Сегодня, 16:28
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(1)
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
К зиме кончается мотивация, холодно,однако. Пацаны хотят в отпуск.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 17:15) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Пора делать выводы по Гунько.

какие выводы? смысл и цели 2й команды понимаешь?


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:35) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Realist2000


Но не тебе


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:31) #
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Пора делать выводы по Гунько.
Регистрация: 20.03.2017
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