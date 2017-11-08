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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
СМИ: Арда Туран вернется в "Галатасарай"
"Барселона" и "Галатасарай" согласовали аренду полузащитника Арда Турана в турецкий клуб до конца сезона с опцией выкупа. Теперь решение остается за самим турком, сообщает Fanatik.
Аренда обойдется "Галатасараю" в 1,5 миллиона евро, сумма опции выкупа не раскрывается.
Аренда обойдется "Галатасараю" в 1,5 миллиона евро, сумма опции выкупа не раскрывается.
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