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СМИ: Арда Туран вернется в "Галатасарай"

"Барселона" и "Галатасарай" согласовали аренду полузащитника Арда Турана в турецкий клуб до конца сезона с опцией выкупа. Теперь решение остается за самим турком, сообщает Fanatik.

Аренда обойдется "Галатасараю" в 1,5 миллиона евро, сумма опции выкупа не раскрывается.
Теги: Туран Галатасарай Барселона Трансферы
Сегодня, 18:23
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