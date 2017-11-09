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Златан Ибрагимович: было бы здорово попасть на ЧМ в Россию

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, ранее завершивший карьеру в сборной Швеции, не исключает, что может вернуться в состав национальной команды.

"Матчи с Италией будут сложными для обеих команд. Они сделают все, чтобы пройти дальше, это как финал кубка. Плей-офф определенно отличается от группового этапа.

Швеция играет без особого давления. С тех пор как я ушел из сборной, от них не ждут многого как медиа, так и болельщики. При этом состав остается хорошим коллективом, просто у них меньше ответственности. Игроки не так опытны, но амбициозны.

Моя история в национальной сборной завершена. Но посмотрим, что случится. Определенно было бы здорово попасть в Россию", - цитирует Ибрагимовича Football Italia.
Теги: Ибрагимович Сборная Швеции
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 16:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
как ибра ушел, так сборная воспряла..
Регистрация: 26.04.2017
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