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Дэнни Дринкуотер отказался от вызова в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер отказался от приглашения в национальную команду.

"Игроки травмированы и не могут играть. Я не из тех тренеров, что выжимают из игроков все соки, пока они не сломаются. Я не рискую игроками. Мы общаемся друг с другом по-мужски и честно выясняем все риски. Я уже говорил с Дэнни на этой неделе, но он чувствует, что не готов к этой игре", - приводит слова Саутгейта BBC Radio 5.
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 16:20
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№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
«Реал»
Обожаю заголовки neutral_face он не отказался, а он на травме
Регистрация: 31.03.2015
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