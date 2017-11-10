Дэнни Дринкуотер отказался от вызова в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер отказался от приглашения в национальную команду."Игроки травмированы и не могут играть. Я не из тех тренеров, что выжимают из игроков все соки, пока они не сломаются. Я не рискую игроками. Мы общаемся друг с другом по-мужски и честно выясняем все риски. Я уже говорил с Дэнни на этой неделе, но он чувствует, что не готов к этой игре", - приводит слова Саутгейта BBC Radio 5.