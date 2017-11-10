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Кака: если договоритесь, готов перейти в "Спартак" или "Зенит"

Экс-хавбек сборной Бразилии Кака, выступающий за "Орландо Сити", заявил, что не против перейти в российский клуб.

– Первый российский футболист, который приходит вам в голову?

– Аршавин.

– Второй игрок в сборной Бразилии после Неймара?

– Габриэл Жезус.

– Если я договорюсь, то вы перейдёте в "Спартак" или "Зенит"?

– Да.

– Когда бразильцы отомстят немцам?

– У меня нет такого чувства, что нужно мстить.

– Хотите, чтобы "Барса" осталась в чемпионате Испании?

– Да.

– Месси или Роналду?

– Оба.

– Единственный футболист, кто выиграл "Золотой мяч" в борьбе с Месси и Роналду?

– Я.

– Ваш главный трофей в карьере?

– Кубок чемпионов мира.

Чемпионат
Теги: Кака
Сегодня, 08:45
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(2)
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 09:43) #
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  •  (1)
online

Ну я бы кб футболку с его фамилией купил.
Только ради этого можно подписать)
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 09:35) #
  • 0
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И в Спартаке, и в Зените своей каки хватает.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:11) #
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В Краснодар. Там любят таких играков.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 08:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
В 35 лет только помощником тренеар
Регистрация: 22.08.2007
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