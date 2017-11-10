Кака: если договоритесь, готов перейти в "Спартак" или "Зенит"

Экс-хавбек сборной Бразилии Кака, выступающий за "Орландо Сити", заявил, что не против перейти в российский клуб.– Аршавин.– Габриэл Жезус.– Да.– У меня нет такого чувства, что нужно мстить.– Да.– Оба.– Я.– Кубок чемпионов мира.