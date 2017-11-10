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Евгений Гинер: я доволен работой Гончаренко

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу главного тренера команды Виктора Гончаренко.

"Работу тренера на данный момент оцениваю хорошо. Я доволен Гончаренко, – цитирует Гинера ТАСС.
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 10:13
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