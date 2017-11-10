Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Далер Кузяев тренируется вместе со сборной России

Полузащитник сборной России Далер Кузяев работает на тренировке перед товарищеским матчем против команды Аргентины, передает "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что хавбек "Спартака" Роман Зобнин покинул расположение национальной команды.

В пятницу подопечные Черчесова проводят тренировку в рамках подготовки к контрольному матчу в субботу с командой Аргентины на стадионе "Лужники". Днем ранее зенитовец Кузяев не тренировался на базе в Новогорске из-за обследования по поводу травмы плеча. Зобнин продолжает восстановление после тяжелой травмы, было запланировано, что он проведет часть сборов с командой.
Теги: Кузяев Сборная России
Сегодня, 12:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.