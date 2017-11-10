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Хави: этот сезон станет для меня последним

Полузащитник катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес признался, что в скором времени завершит карьеру.

"За время моего выступления мне повезло избежать серьезных травм. Думаю, моя карьера подошла к концу. Замечаю, что уже давно сбавляю. Играя здесь в Катаре, я уже больше устаю, мне тяжелее восстанавливаться.

Этот сезон точно будет для меня последним в качестве футболиста. В следующем году хочу получить тренерскую лицензию и начать работать", – передает слова Хави Diario Sport.
Теги: Хави
Сегодня, 13:10
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