Хави: этот сезон станет для меня последним

Полузащитник катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес признался, что в скором времени завершит карьеру."За время моего выступления мне повезло избежать серьезных травм. Думаю, моя карьера подошла к концу. Замечаю, что уже давно сбавляю. Играя здесь в Катаре, я уже больше устаю, мне тяжелее восстанавливаться.Этот сезон точно будет для меня последним в качестве футболиста. В следующем году хочу получить тренерскую лицензию и начать работать", – передает слова Хави Diario Sport.