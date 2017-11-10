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Лионель Месси тренировался под снегом (фото)

Сборная Аргентины готовится к игре с командой России. В сегодняшней тренировке подопечных Хорхе Сампаоли участие принял и нападающий Лионель Месси.

Занятие прошло по плану, несмотря на снег, информирует пресс-служба аргентинской сборной в твиттере.

Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 14:45
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(2)
№3 Написал: лысый Москва (Сегодня, 15:42) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
он не чихнул? а если чихнул, то сколько раз? smile
а остальные как к снегу относятся - первый раз увидели или нет? smile
Регистрация: 26.05.2007
№2 Написал: Академия (Сегодня, 14:49) #
  • 0
  •  (4)

снег не кусается
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:48) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, нормально


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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