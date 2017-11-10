Лионель Месси тренировался под снегом (фото)

Сборная Аргентины готовится к игре с командой России. В сегодняшней тренировке подопечных Хорхе Сампаоли участие принял и нападающий Лионель Месси.Занятие прошло по плану, несмотря на снег, информирует пресс-служба аргентинской сборной в твиттере.