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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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СМИ: Роберто Манчини запрашивал у "Вест Хэма" зарплату в 15 млн фунтов и частный самолет
"Вест Хэм" рассматривал на пост главного тренера кандидатуру нынешнего наставника "Зенита" Роберто Манчини, передает The Sun. Сообщается, что когда руководство "молотобойцев" узнало о запросах итальянского специалиста, то отказалось от этого варианта.
По информации издания, Манчини потребовал зарплату в 15 миллионов фунтов. Примерно столько же получает главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Кроме того, Манчини попросил десять рейсов на частном самолете бизнес-класса в Италию и обратно.
Напомним, "Вест Хэм" вместо уволенного Славена Билича назначил главным тренером Дэвида Мойеса.
По информации издания, Манчини потребовал зарплату в 15 миллионов фунтов. Примерно столько же получает главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Кроме того, Манчини попросил десять рейсов на частном самолете бизнес-класса в Италию и обратно.
Напомним, "Вест Хэм" вместо уволенного Славена Билича назначил главным тренером Дэвида Мойеса.
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