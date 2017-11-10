СМИ: Роберто Манчини запрашивал у "Вест Хэма" зарплату в 15 млн фунтов и частный самолет

"Вест Хэм" рассматривал на пост главного тренера кандидатуру нынешнего наставника "Зенита" Роберто Манчини, передает The Sun. Сообщается, что когда руководство "молотобойцев" узнало о запросах итальянского специалиста, то отказалось от этого варианта.По информации издания, Манчини потребовал зарплату в 15 миллионов фунтов. Примерно столько же получает главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Кроме того, Манчини попросил десять рейсов на частном самолете бизнес-класса в Италию и обратно.Напомним, "Вест Хэм" вместо уволенного Славена Билича назначил главным тренером Дэвида Мойеса.