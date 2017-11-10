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СМИ: Роберто Манчини запрашивал у "Вест Хэма" зарплату в 15 млн фунтов и частный самолет

"Вест Хэм" рассматривал на пост главного тренера кандидатуру нынешнего наставника "Зенита" Роберто Манчини, передает The Sun. Сообщается, что когда руководство "молотобойцев" узнало о запросах итальянского специалиста, то отказалось от этого варианта.

По информации издания, Манчини потребовал зарплату в 15 миллионов фунтов. Примерно столько же получает главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Кроме того, Манчини попросил десять рейсов на частном самолете бизнес-класса в Италию и обратно.

Напомним, "Вест Хэм" вместо уволенного Славена Билича назначил главным тренером Дэвида Мойеса.
Теги: Манчини Вест Хэм
Сегодня, 15:14
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(3)
№13 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
А в Зените всего 4,5 зарабатывает. Скорее всего не видел перспектив Вкст Хэма в чемпионате.
Регистрация: 28.12.2012
№12 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 16:59) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Зато бомжи согласились на всё! smirk

smile Однако свиньи тоже Карерру не за спасибо подписали.
Регистрация: 20.02.2013
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:52) #
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online

Цитата: mustang
страшно представить сколько он тут стрижет

Цитата: бульбаш
Б-ЛЯ, тогда сколько он с БОМЖАВЫХ тянет ???

умножай минимум на 2 wink


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№10 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
передает The Sun

все что нужно знать об этой новости, но секта продолжает хрюкать
Регистрация: 20.07.2009
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
бабушки его отметелят))
Регистрация: 3.08.2016
№8 Написал: mustang (Сегодня, 16:09) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
страшно представить сколько он тут стрижет
Регистрация: 23.12.2015
№7 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 15:56) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Б-ЛЯ, тогда сколько он с БОМЖАВЫХ тянет ???
Регистрация: 8.05.2016
№6 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 15:51) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Новость ничего не имеющего с действительностью пощекотать копытца хрюшкам)))
Регистрация: 22.08.2007
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 15:49) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю, что болотные только 9 рейсов в Италию проплатили и 14,99 млн. Фунтиков, раз Мистер захотел в Англию.....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:36) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
нормальный тренер для голубых..Крестовский заполняется..только кто в ответе,питоры..один уже слился
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 15:32) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Нищеброды!


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:29) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Во жлоб! К Гинеру бы на перевоспитание, но только не в качестве тренера smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:23) #
  • 0
  •  (14)
online

Зато бомжи согласились на всё! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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