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"Золотой мяч" будет вручен в Париже 7 декабря

Издание France Football, которое вручает премию "Золотой мяч" лучшему футболисту мира, объявило дату церемонии.

Вручение награды состоится 7 декабря в Париже. Ведущими церемонии станут режиссер Жером Ревон и бывший футболист сборной Франции Давид Жинола.

Газета.Ru
Сегодня, 15:19
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