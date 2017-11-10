"Ростов" готовится к матчу 17-го тура чемпионата России с "Амкаром".Сегодня жёлто-синие провели очередную тренировку на запасном поле стадиона «Олимп-2». В занятии приняли участие игроки основного состава, которые не задействованы в своих национальных сборных.Футболисты Тимофей Калачёв и Владимир Дядюн восстановились от повреждений и занимались в общей группе. Павел Могилевец работал по индивидуальной программе.