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Тимофей Калачёв и Владимир Дядюн восстановились от повреждений

"Ростов" готовится к матчу 17-го тура чемпионата России с "Амкаром".

Сегодня жёлто-синие провели очередную тренировку на запасном поле стадиона «Олимп-2». В занятии приняли участие игроки основного состава, которые не задействованы в своих национальных сборных.

Футболисты Тимофей Калачёв и Владимир Дядюн восстановились от повреждений и занимались в общей группе. Павел Могилевец работал по индивидуальной программе.

ФК "Ростов"
Теги: Калачев Дядюн Ростов
Сегодня, 18:07
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