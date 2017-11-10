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Сборная Грузии обыграла Кипр в товарищеском матче

Сборная Грузии одержала победу над командой Кипра в товарищеском матче.

Единственный гол в середине первого тайма забил нападающий венского "Рапида" Георгий Квилитая.
Теги: Сборная Грузии Сборная Кипра
Сегодня, 18:10
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