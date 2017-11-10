Хорхе Сампаоли: обещаю, что Месси сыграет с Россией

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:04
Гарет Бэйл получил новую травму (1)
Гарет Бэйл получил новую травму (1)
20:54
Ари: хотел бы остаться в "Локомотиве" еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру (3)
Ари: хотел бы остаться в "Локомотиве" еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру (3)
20:45
"Манчестер Юнайтед" отправил скаута на матч Исландия – Чехия. Он приехал в Рейкьявик, а игра прошла в Катаре (2)
"Манчестер Юнайтед" отправил скаута на матч Исландия – Чехия. Он приехал в Рейкьявик, а игра прошла в Катаре (2)
18:44
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
17:04
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (16)
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (16)
16:26
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (2)
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (2)
14:42
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
14:28
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (4)
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (4)
12:44
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
Хорхе Сампаоли: обещаю, что Месси сыграет с Россией
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, на какой результат рассчитывает команда в товарищеском матче с Россией.
- Мы будем играть почти в одном составе против России и Нигерии. Мы достаточно хорошо знаем сборную России, её команду и тренера. У Черчесова строгая организация системы, он требователен. Система часто основана на экранировании - зеркальном отражении игры. Кокорин очень хорошо играет со своим партнёром по атаке. Пока не удалось посмотреть на поле детально, но уверен, что в этом смысле всё будет прекрасно.Холод, конечно, влияет на нашу подготовку к матчу. Но мы тренировались на идеальной площадке. Игроки устали после еврокубков - надо было вывести их из состояния усталости. Мы концентрировались в основном на этом.
- Кто будет играть в паре с Месси?
- Нам надо найти ему оптимальную пару. Важно, чтобы этот партнер не вышел из равновесия, когда все внимание будет обращено на Месси. Если Лео вдруг выпадет из игры, то его партнер должен помочь нам добиться результата. Лео – лучший игрок в мире, является послом футбола в мире, это очень важно для нас. Горд, что тренирую его и сборную Аргентины, но в то же время осознаю ответственность. Очень боялся, что Аргентина не попадет на чемпионат мира, но внешне выглядел уверенно, чтобы внушить уверенность игрокам. После квалификации нам нужно целенаправленно готовиться к чемпионату мира и набирать форму.
- Как оцениваете футболистов, которые играют за ''Зенит''?
- Насчет того, могут ли игроки сборной Аргентины из ''Зенита'' принять участие в ЧМ-2018, то мы за ними следим. Их много в одной команде, и это хорошо, что они вместе. Их позвали в клуб благодаря хорошим результатам. У ''Зенита'' хорошие амбиции, надеемся, что и результаты у клуба будут достойные. Это позволит вызвать этих игроков в национальную сборную.
Rusfootball.info
- Мы будем играть почти в одном составе против России и Нигерии. Мы достаточно хорошо знаем сборную России, её команду и тренера. У Черчесова строгая организация системы, он требователен. Система часто основана на экранировании - зеркальном отражении игры. Кокорин очень хорошо играет со своим партнёром по атаке. Пока не удалось посмотреть на поле детально, но уверен, что в этом смысле всё будет прекрасно.Холод, конечно, влияет на нашу подготовку к матчу. Но мы тренировались на идеальной площадке. Игроки устали после еврокубков - надо было вывести их из состояния усталости. Мы концентрировались в основном на этом.
- Кто будет играть в паре с Месси?
- Нам надо найти ему оптимальную пару. Важно, чтобы этот партнер не вышел из равновесия, когда все внимание будет обращено на Месси. Если Лео вдруг выпадет из игры, то его партнер должен помочь нам добиться результата. Лео – лучший игрок в мире, является послом футбола в мире, это очень важно для нас. Горд, что тренирую его и сборную Аргентины, но в то же время осознаю ответственность. Очень боялся, что Аргентина не попадет на чемпионат мира, но внешне выглядел уверенно, чтобы внушить уверенность игрокам. После квалификации нам нужно целенаправленно готовиться к чемпионату мира и набирать форму.
- Как оцениваете футболистов, которые играют за ''Зенит''?
- Насчет того, могут ли игроки сборной Аргентины из ''Зенита'' принять участие в ЧМ-2018, то мы за ними следим. Их много в одной команде, и это хорошо, что они вместе. Их позвали в клуб благодаря хорошим результатам. У ''Зенита'' хорошие амбиции, надеемся, что и результаты у клуба будут достойные. Это позволит вызвать этих игроков в национальную сборную.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.