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Хорхе Сампаоли: обещаю, что Месси сыграет с Россией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, на какой результат рассчитывает команда в товарищеском матче с Россией.

- Мы будем играть почти в одном составе против России и Нигерии. Мы достаточно хорошо знаем сборную России, её команду и тренера. У Черчесова строгая организация системы, он требователен. Система часто основана на экранировании - зеркальном отражении игры. Кокорин очень хорошо играет со своим партнёром по атаке. Пока не удалось посмотреть на поле детально, но уверен, что в этом смысле всё будет прекрасно.Холод, конечно, влияет на нашу подготовку к матчу. Но мы тренировались на идеальной площадке. Игроки устали после еврокубков - надо было вывести их из состояния усталости. Мы концентрировались в основном на этом.

- Кто будет играть в паре с Месси?

- Нам надо найти ему оптимальную пару. Важно, чтобы этот партнер не вышел из равновесия, когда все внимание будет обращено на Месси. Если Лео вдруг выпадет из игры, то его партнер должен помочь нам добиться результата. Лео – лучший игрок в мире, является послом футбола в мире, это очень важно для нас. Горд, что тренирую его и сборную Аргентины, но в то же время осознаю ответственность. Очень боялся, что Аргентина не попадет на чемпионат мира, но внешне выглядел уверенно, чтобы внушить уверенность игрокам. После квалификации нам нужно целенаправленно готовиться к чемпионату мира и набирать форму.

- Как оцениваете футболистов, которые играют за ''Зенит''?

- Насчет того, могут ли игроки сборной Аргентины из ''Зенита'' принять участие в ЧМ-2018, то мы за ними следим. Их много в одной команде, и это хорошо, что они вместе. Их позвали в клуб благодаря хорошим результатам. У ''Зенита'' хорошие амбиции, надеемся, что и результаты у клуба будут достойные. Это позволит вызвать этих игроков в национальную сборную.

Rusfootball.info
Теги: Сампаоли Месси Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 20:11
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Система часто основана на экранировании - зеркальном отражении игры.

Аргентинский тренер похоже постоянно под балдой в Москве. Как в "Кавказской пленнице" с зеркалом чёкается... )))

Цитата: ФКСМ_1922
Один тайм - максимум, а то и по ходу первого пойдет отдыхать


Качество его игры напрямую зависит от физической формы. И это у всех так, но... его дриблинг заточен под невероятную его реакцию на движение соперника... Чем сильнее соперник, тем лучше должна быть физика. Поэтому может отыграть и два тайма. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Один тайм - максимум, а то и по ходу первого пойдет отдыхать


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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