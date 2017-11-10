Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Ксения Собчак призвала Мутко уйти в отставку (видео)

Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак призвала вице-премьера РФ, президент РФС Виталия Мутко и других российских спортивных функционеров уйти в отставку.

Напомним, Ксения Собчак планирует баллотироваться на выборах президента России в 2018 году.

Теги: Мутко
Сегодня, 21:44
Напечатать
6
(3)
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если Сабчачка против, значит я - за!
Регистрация: 23.08.2016
№5 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 22:05) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лошадь нужно выбрать президентом конюшни вместо Гинера...
Регистрация: 14.03.2009
№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: baden69
запустив таких, как она к власти мы начнем участвовать в гей-парадах на 9 Мая!

Каждое 9 мая уже давно гейпарады и путинские фашистские клоуны - с ней будет человечнее
КСЮХА !
ВПЕРЁД !
ЗА РОСИИЮ !!
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: baden69 (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ушла бы ты сама куда-нибудь подальше. Пиар, вот что нужно Ксении! И запустив таких, как она к власти мы начнем участвовать в гей-парадах на 9 Мая!
Не защищаю Мудко, но пытаться так дешево пиариться - это еще хуже, чем все, что натворил наш министр спорта.
Регистрация: 31.08.2010
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Чет я не понял. Мутко мухлевал с мочой, чтобы что?
Подставить наших или все же помочь?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так Ксюха и на хозяина замахнётся веником в бане ))))))))))))))))))))))
Революционерка ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.