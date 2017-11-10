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Пако Алькасер признался, что хочет остаться в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер заявил, что не хочет уходить из клуба и намерен пробиваться в основной состав.

"Я хочу остаться в "Барселоне". Хочу работать, становиться лучше день ото дня вместе с Суаресом и Месси, которые являются лучшими атакующими игроками в мире. У нас большая команда, и есть игроки, которые иногда остаются в стороне. Несмотря на это, каждый должен работать, чтобы суметь воспользоваться возможностью" - цитирует Алькасера Sport.es.
Теги: Барселона
Вчера, 23:04
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