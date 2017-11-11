Федерация футбола Армении опровергла, что матч с Белоруссией был договорным

Пресс-служба Федерации футбола Армении (ФФА) опровергла информацию о том, что матч со сборной Белоруссии (4:1) был договорным."Мы категорически опровергаем данную информацию", – цитирует ФФА агентство "Новости-Армения".Ранее некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, заявила, что время встречи было зафиксировано необычное движение ставок.