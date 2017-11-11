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Федерация футбола Армении опровергла, что матч с Белоруссией был договорным

Пресс-служба Федерации футбола Армении (ФФА) опровергла информацию о том, что матч со сборной Белоруссии (4:1) был договорным.

"Мы категорически опровергаем данную информацию", – цитирует ФФА агентство "Новости-Армения".

Ранее некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, заявила, что время встречи было зафиксировано необычное движение ставок.
Теги: Сборная Армении Сборная Белоруссии
Сегодня, 01:08
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