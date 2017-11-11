Сборная Нигерии сыграла вничью с Алжиром

Сборная Нигерии сыграла вничью с командой Алжира в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.Встреча, прошедшая в Алжире, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Ясин Браими, а у гостей мяч забил Джон Огу.