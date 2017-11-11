Особенный матч на особой арене: Сборная России сыграет с Аргентиной

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира по футболу. После серии матчей с представителями Азии подопечные Станислава Черчесова попробуют свои силы в играх с ведущими футбольными сборными мира. Цикл матчей с топами открывает Аргентина. Rusfootball.info – о контрольной встрече россиян с вице-чемпионами мира.Очевидно, что тренерский штаб российской сборной решил приблизить условия к максимально боевым. В соперниках нашей команды в ноябре будут Аргентина и Испания. Чтобы придать товарищеским матчам максимально контрольный характер, было решено провести их на главной арене страны. С Аргентиной российская сборная сыграет на реконструированных "Лужниках". К слову, стадион впервые примет футбольный матч после ремонтных работ, приуроченных к чемпионату мира.Ещё несколько дней назад стало понятно, что Аргентина и Россия соберут в "Лужниках" аншлаг. За день до игры в продаже оставалось всего несколько тысяч билетов. Заполненные трибуны главной арены страны также должны изменить атмосферу и характер матча. Сегодня всё будет выглядеть, как на матче чемпионата мира.В отличие от других сборных, которым пришлось преодолеть квалификационное сито Мундиаля, российская команда не проводила "больших" матчей. Исключением стал лишь Кубок Конфедераций, на котором действительно было жарко. Тем не менее, этого явно мало. И игры с Аргентиной и Испанией должны заполнить эту брешь в подготовке команды к чемпионату мира.Можно предположить, что Станислав Черчесов на этот раз сведёт к минимуму эксперименты. Так, в стартовом составе появятся те, кого тренерский штаб сейчас видит игроками основы. В пользу этого говорит и список игроков, вызванных на товарищеские встречи с Аргентиной и Испанией. В нём оказался лишь один потенциальный дебютант – Антон Швец из «Ахмата». В остальном обошлось без сюрпризов. Разве что вызов в сборную форварда «Тосно» Антона Заболотного мог несколько удивить, но вряд ли альтернативы в лице Алексея Бухарова или Артёма Дзюбы в настоящее время были бы более предпочтительными.Аргентина вполне могла и не оказаться в числе сборных, которые следующим летом приедут в Россию для участия в чемпионате мира. Для аргентинцев квалификационный турнир превратился в настоящий кошмар. По ходу квалификации командой успели порулить три специалиста. Тренерская чехарда вряд ли положительно сказалась на успехах сборной. Аргентинцы с огромным трудом отобрались на чемпионат мира, решив итоговую задачу лишь в последнем туре.«Альбиселеста», обладающая одним из лучших подборов игроков в мире, во время квалификационной кампании забила всего 19 мячей. И это притом, что в отборочном турнире было сыграно 18 матчей! По своей результативности аргентинцы сравнялись со скромными Парагваем и Венесуэлой, а меньше забили лишь боливийцы, которые в зоне «КОНМЕБОЛ» уже давно выполняют роль статистов. Для сравнения, бразильцы в квалификации забили 41 мяч, а уругвайцы – 32 мяча.Подобные результаты аргентинской сборной вызывают недоумение. Оно лишь усиливается, если заглянуть в список игроков, которые вызывались на матчи «альбиселесты». Помимо Месси в атаке аргентинцев должны были феерить Игуаин, Дибала, Икарди, Ди Мария и Агуэро. Тем не менее, пожалуй, кроме Месси никто из них так и не оправдал возложенных надежд.Фактически, именно лидер «Барселоны» вытащил счастливый билет Аргентины в Россию. В заключительном матче квалификации «альбиселесте» нужно было обязательно побеждать в гостях Эквадор. И Месси в матче, который складывался крайне неудачно (уже на первых минутах гости пропустили), оформил хет-трик.Хэппи-энд мог и не сложиться. До этого аргентинцы выдали серию из четырёх матчей без побед, в которых набрали три очка. Подопечные Хорхе Сампаоли умудрились проиграть Боливии, а также сыграть вничью с Венесуэлой и Перу. Гостевые нули с Уругваем в этой серии стоят особняком – такой результат был вполне приемлемым.Предпоследний матч квалификации с Перу и вовсе едва не обернулся катастрофой. Уже тогда аргентинцам нужно было побеждать. При подавляющем преимуществе хозяев перуанцы выстояли, а в конце чуть было не «похоронили» соперника. На последних минутах матча капитан Перу Паоло Герреро со штрафного пробил в самую «девятку», но голкипер аргентинцев Серхио Ромеро спас свою команду и сохранил шансы на поездку в Россию.Весь квалификационный турнир сборную Аргентины лихорадило. К матчам команды привлекалось более 40 футболистов! И вряд ли стоит пытаться списать огромный разброс сборников на неоднократную замену тренеров.Спасителем нации, конечно, выступил Лео Месси, взявший на себя роль лидера в критической ситуации. Тем не менее, нужно отдать должное и Хорхе Сампаоли. Экс-наставник сборной Чили и испанской «Севильи» находился на грани краха, при нём Аргентина вымучила ничьи с Венесуэлой и Перу, максимально осложнила задачу попадания на чемпионат мира, но Сампаоли вышел победителем.Немаловажно и то, что при нём аргентинцы ни разу не проиграли. Восходил Сампаоли на тренерский мостик после унизительного поражения «альбиселесты» от Боливии, случившегося при Эдгардо Баусе. Правда, тут тоже нужно учитывать, что Месси пропускал матч с боливийцами из-за травмы.Хорхе Сампаоли – человек, чьи достижения говорят за себя. В Севилье он создал довольно симпатичную команду, которая, наверное, со временем могла пойти по пути мадридского «Атлетико» и бросить вызов «Реалу» и «Барсе». До этого Сампаоли превратил сборную Чили в гегемона на своём континенте. Историческая победа на «Копа Америка», а также вдохновенный футбол на чемпионате мира 2014 года, когда чилийцы лишь по стечению обстоятельств уступили Бразилии, не могли остаться незамеченными. Достаточно напомнить, что после отъезда Сампаоли сборная Чили провалилась в квалификации ЧМ-2018.Вряд ли Сампаоли планировал уходить из «Севильи». Он впервые возглавил европейский клуб, получив уникальную возможность проявить себя в чемпионате Испании. Но аргентинец не смог проигнорировать плачевное состояние родной сборной. С первой задачей Хорхе Сампаоли уже справился, пусть и сделал это не без труда. Теперь от него будут ждать чудес на чемпионате мира. Наставник «альбиселесты» получит на подготовку предостаточно времени. Наверняка, через полгода аргентинцы предстанут в совершенно ином качестве, чем в квалификации чемпионата мира.Аргентина остаётся одной из ведущих сборных мира. Пусть в рейтинге ФИФА она уже и растеряла позиции, но не стоит забывать, что это – вице-чемпион мира, бившийся на равных с «немецкой машиной» в финале Мундиаля-2014. «Альбиселеста» всё также обладает великолепным подбором игроков. Настоящие звёзды собраны в атаке, где компанию Месси составляют Агуэро, Ди Мария и Дибала (которого, правда, Сампаоли не хочет использовать одновременно вместе с Месси). В остальных линиях также есть представители топ-клубов. Да и Серхио Ромеро, являющийся дублёром Де Хеа в «МЮ», сейчас в полном порядке.Сампаоли охотно доверяет молодым футболистам, представителям аргентинского чемпионата, а в последнее время наставник «Альбиселесты» регулярно вызывает в сборную и аргентинскую колонию «Зенита». Против россиян сегодня могут сыграть Маммана, Краневиттер, Ригони и Паредес. Все они уже надевали футболку национальной сборной страны. Попали в состав и несколько потенциальных дебютантов. В Россию могут состояться дебюты Павона («Бока Хуниорс»), Ло Чельсо («ПСЖ») и Пеццелы («Рома»).Как говорилось в прессе, за поездку в Россию аргентинская федерация футбола получит несколько миллионов долларов. Впрочем, даже если это и так, финансовая сторона вряд ли играла главенствующую роль. Аргентинцы не скрывали, что в Россию они едут для того, чтобы познакомиться с будущей футбольной столицей. Если немцы и португальцы уже успели оценить инфраструктуру чемпионата мира 2018 года, то аргентинцы лишь планируют это сделать. В России они проведут больше недели. Им ещё предстоит сыграть в Краснодаре товарищеский матч со сборной Нигерии.Аргентинская делегация свободное время использовала для осмотра достопримечательностей и знакомством с Москвой. В стане «альбиселесты» в эти дни царит спокойная и позитивная атмосфера. Видно, что успешное окончание квалификации сняло с аргентинцев груз ответственности.В России подопечные Хорхе Сампаоли также смогут познакомиться и со своими возможными соперниками по чемпионату мира. Нигерийцы уже тоже успешно квалифицировались на Мундиаль, а россияне автоматически попали на турнир, как его организаторы.Сборные России и Аргентины до этого встречались лишь однажды. Случилось это в конце лета 2009 года, когда команды провели товарищеский матч в Москве. Победу в той встрече одержали гости (3:2), а возглавлял «альбиселесту» Диего Марадона. Правда, тогда в Москву не прилетал Лео Месси, а из участников той встречи сегодня на поле в составе аргентинцев могут выйти лишь Маскерано и Агуэро.