Сборная Перу с Фарфаном сыграла вничью против Новой Зеландии

Сборные Новой Зеландии и Перу сыграли вничью в первом стыковом матче за право участия в ЧМ-2018.В составе гостей весь матч отыграл форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан. У хозяев полный поединок отыграл экс-нападающий "Алании" Коста Барбароузес.Ответная игра пройдет 16 ноября в Перу.ЧМ-2018. Стыковые матчи: Маринович, Рид, Смит (Дюрант, 67), Боксалл, Уинн, Колви, Макглинчи, Рохас (Туилома, 78), Томас, Льюис (Вуд, 74), Барбарусес.: Гальесе, Родригес, Рамос, Корсо, Трауко, Фарфан, Куэва (Поло, 90+1), Йотун (Акино, 86), Каррильо (Уртадо, 77), Тапия, Флорес.Предупреждения: Йотун, 24. Макглинчи, 68. Боксалл, 75.