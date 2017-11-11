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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сборная Перу с Фарфаном сыграла вничью против Новой Зеландии
Сборные Новой Зеландии и Перу сыграли вничью в первом стыковом матче за право участия в ЧМ-2018.
В составе гостей весь матч отыграл форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан. У хозяев полный поединок отыграл экс-нападающий "Алании" Коста Барбароузес.
Ответная игра пройдет 16 ноября в Перу.
ЧМ-2018. Стыковые матчи
Новая Зеландия - Перу - 0:0
Новая Зеландия: Маринович, Рид, Смит (Дюрант, 67), Боксалл, Уинн, Колви, Макглинчи, Рохас (Туилома, 78), Томас, Льюис (Вуд, 74), Барбарусес.
Перу: Гальесе, Родригес, Рамос, Корсо, Трауко, Фарфан, Куэва (Поло, 90+1), Йотун (Акино, 86), Каррильо (Уртадо, 77), Тапия, Флорес.
Предупреждения: Йотун, 24. Макглинчи, 68. Боксалл, 75.
В составе гостей весь матч отыграл форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан. У хозяев полный поединок отыграл экс-нападающий "Алании" Коста Барбароузес.
Ответная игра пройдет 16 ноября в Перу.
ЧМ-2018. Стыковые матчи
Новая Зеландия - Перу - 0:0
Новая Зеландия: Маринович, Рид, Смит (Дюрант, 67), Боксалл, Уинн, Колви, Макглинчи, Рохас (Туилома, 78), Томас, Льюис (Вуд, 74), Барбарусес.
Перу: Гальесе, Родригес, Рамос, Корсо, Трауко, Фарфан, Куэва (Поло, 90+1), Йотун (Акино, 86), Каррильо (Уртадо, 77), Тапия, Флорес.
Предупреждения: Йотун, 24. Макглинчи, 68. Боксалл, 75.
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