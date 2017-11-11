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Сборная Перу с Фарфаном сыграла вничью против Новой Зеландии

Сборные Новой Зеландии и Перу сыграли вничью в первом стыковом матче за право участия в ЧМ-2018.

В составе гостей весь матч отыграл форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан. У хозяев полный поединок отыграл экс-нападающий "Алании" Коста Барбароузес.

Ответная игра пройдет 16 ноября в Перу.

ЧМ-2018. Стыковые матчи

Новая Зеландия - Перу - 0:0

Новая Зеландия: Маринович, Рид, Смит (Дюрант, 67), Боксалл, Уинн, Колви, Макглинчи, Рохас (Туилома, 78), Томас, Льюис (Вуд, 74), Барбарусес.

Перу: Гальесе, Родригес, Рамос, Корсо, Трауко, Фарфан, Куэва (Поло, 90+1), Йотун (Акино, 86), Каррильо (Уртадо, 77), Тапия, Флорес.

Предупреждения: Йотун, 24. Макглинчи, 68. Боксалл, 75.
Теги: Сборная Перу
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