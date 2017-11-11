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Мануэл Фернандеш: возможно, меня неправильно поняли, когда я говорил про сборную

Полузащитник сборной Португалии Мануэл Фернандеш заявил, что ранее не критиковал главного тренера Фернанду Сантуша, который некоторое время игнорировал его.

"Возможно, меня неправильно поняли, когда я говорил про сборную. Я знаю, что сложно пробиться в состав команды чемпионов Европы. Даже сложно получить вызов.

Я очень рад быть здесь. Теперь у меня есть надежда. Приехал в сборную, но мне нужно продолжать трудиться, чтобы получить вызов в следующий раз", - сказал футболист.

Напомним, Фернандеш забил гол в товарищеском матче с Саудовской Аравией (3:0).

СЭ
Теги: Фернандеш Сборная Португалии
Сегодня, 08:51
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