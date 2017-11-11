Мануэл Фернандеш: возможно, меня неправильно поняли, когда я говорил про сборную

Полузащитник сборной Португалии Мануэл Фернандеш заявил, что ранее не критиковал главного тренера Фернанду Сантуша, который некоторое время игнорировал его."Возможно, меня неправильно поняли, когда я говорил про сборную. Я знаю, что сложно пробиться в состав команды чемпионов Европы. Даже сложно получить вызов.Я очень рад быть здесь. Теперь у меня есть надежда. Приехал в сборную, но мне нужно продолжать трудиться, чтобы получить вызов в следующий раз", - сказал футболист.Напомним, Фернандеш забил гол в товарищеском матче с Саудовской Аравией (3:0).