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Виталий Мутко: надеюсь, ближайшие игры вселят веру болельщиков в нашу сборную

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от контрольных матчей сборной России против Аргентины и Испании.

"Сборная обновлена, весь этот год мы старались создать ей максимальные условия. Это касается и спарринг-партнеров, и того, что спустя 30 лет мы вернули команду (на базу сборных команд страны) в Новогорск. Сейчас команда в комфортных условиях тренируется и готовится к чемпионату мира.

Надеюсь, ближайшие две игры вселят дополнительную уверенность болельщиков в нашу команду. Нам нужно быть вместе с командой и научиться поддерживать ее в разных ситуациях", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 10:31
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