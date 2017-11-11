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Дмитрий Баринов: думаю, что пора бы нам уже выиграть чемпионат

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов уверен, что железнодорожникам по силам выиграть чемпионат России.

"Лидерство "Локомотива" - это не только результат тяжелой и плодотворной работы, но и дух коллективизма в команде. Думаю, что пора бы нам уже выиграть чемпионат, клуб давно уже не побеждал в национальном первенстве.

Считаю, что нам по силам это сделать, и мы постараемся приложить все усилия, чтобы завоевать золотые медали первенства страны.

Все в команде осознают, что матч против "Копенгагена" является одним из важнейших для "Локомотива" в уходящем году. Нам нужно не только выигрывать встречу против датчан, но и побеждать "Фастав" в Чехии и выходить в плей-офф с первого места из группы.

На нас лежит огромная ответственность, и мы постараемся сделать все, чтобы порадовать болельщиков результатами", - передает слова Баринова ТАСС.
Теги: Баринов Локомотив
Сегодня, 10:55
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№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:11) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ой не спеши Дима... Играйте в футбол, бейтесь в каждом матче, а о медалях после 30 тура поговорим. Пока все хорошо, но лишь бы без травм весь чемп пройти
Регистрация: 23.03.2016
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