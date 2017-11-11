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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Олег Терехин: сегодня все "Лужники" будут смотреть не на Россию и Аргентину, а на Месси
Бывший форвард "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин высказал свои соображения по поводу предстоящего матча сборных России и Аргентины.
"Думаю, что все "Лужники" сегодня будут смотреть не на сборные России и Аргентины, а на Месси. Все-таки нечасто он приезжает в Россию. Начнем с того, что Месси с любыми командами мира делает что угодно. Наши защитники, конечно, послабее других. Ничего страшного нет в том, что они будут уступать Месси. Наша сборная может противопоставить самоотверженную игру и постараться прыгнуть выше головы. Главное – не перегореть.
Думаю, сборная России довольна, что пошли такие сильные спарринг-партнеры. Нашим футболистам наверняка хочется сравнить себя с аргентинцами, поиграть против лучших игроков мира. Даже если и проиграем, ничего страшного не произойдет.
Сборная Аргентины и сама играет, и другим дает играть. Нашей сборной будет легче с аргентинцами, чем с командами, которые закрываются и держат много игроков в обороне. Но при этом не думаю, что будет много голов сегодня", - передает слова Терехина "Р-Спорт".
"Думаю, что все "Лужники" сегодня будут смотреть не на сборные России и Аргентины, а на Месси. Все-таки нечасто он приезжает в Россию. Начнем с того, что Месси с любыми командами мира делает что угодно. Наши защитники, конечно, послабее других. Ничего страшного нет в том, что они будут уступать Месси. Наша сборная может противопоставить самоотверженную игру и постараться прыгнуть выше головы. Главное – не перегореть.
Думаю, сборная России довольна, что пошли такие сильные спарринг-партнеры. Нашим футболистам наверняка хочется сравнить себя с аргентинцами, поиграть против лучших игроков мира. Даже если и проиграем, ничего страшного не произойдет.
Сборная Аргентины и сама играет, и другим дает играть. Нашей сборной будет легче с аргентинцами, чем с командами, которые закрываются и держат много игроков в обороне. Но при этом не думаю, что будет много голов сегодня", - передает слова Терехина "Р-Спорт".
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