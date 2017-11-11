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Олег Терехин: сегодня все "Лужники" будут смотреть не на Россию и Аргентину, а на Месси

Бывший форвард "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин высказал свои соображения по поводу предстоящего матча сборных России и Аргентины.

"Думаю, что все "Лужники" сегодня будут смотреть не на сборные России и Аргентины, а на Месси. Все-таки нечасто он приезжает в Россию. Начнем с того, что Месси с любыми командами мира делает что угодно. Наши защитники, конечно, послабее других. Ничего страшного нет в том, что они будут уступать Месси. Наша сборная может противопоставить самоотверженную игру и постараться прыгнуть выше головы. Главное – не перегореть.

Думаю, сборная России довольна, что пошли такие сильные спарринг-партнеры. Нашим футболистам наверняка хочется сравнить себя с аргентинцами, поиграть против лучших игроков мира. Даже если и проиграем, ничего страшного не произойдет.

Сборная Аргентины и сама играет, и другим дает играть. Нашей сборной будет легче с аргентинцами, чем с командами, которые закрываются и держат много игроков в обороне. Но при этом не думаю, что будет много голов сегодня", - передает слова Терехина "Р-Спорт".
Теги: Терехин Сборная России Месси
Сегодня, 13:57
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№1 Написал: SHRЕК (Сегодня, 14:21) #
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Блятьсцуко тупарылый я буду смареть свою сборную мне нах это карлик не здался
Регистрация: 11.02.2017
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