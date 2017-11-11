Опрос:

Новости партнеров

Сборная Аргентины благодаря голу Агуэро обыграла Россию

Сборная Аргентины в товарищеском матче в "Лужниках" одержала победу над Россией.

Товарищеский матч

Россия - Аргентина 0:1

Гол: Агуэро, 87

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев (Ерохин, 72), Рауш (Заболотный, 88), Фернандес (Смольников, 46), Полоз (Дзагоев, 46), Кокорин (Алексей Миранчук, 84), Смолов

Аргентина: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо (Гомес, 60), Сальвио (Павон, 80), Перес (Банега, 90+1), Ди Мария (Перотти, 76), Агуэро (Дибала, 88), Месси
Теги: Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 17:58
Напечатать
67
(0)
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
№67 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mikelo73
Автобус Бердыевски Да и то дырявый!!!


Вот и я о том же. Бердыевский автобус должен ставить Бердыев.
Регистрация: 15.03.2012
№66 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«МЮ»
Если открывать стадион,то с победы,а Мутко даже не мог договориться на победу в товарняке,потом удивляются что на товарняки мало народа ходят,на что смотреть то?все очень серо и уныло,кроме пары ударов Глушакова и вспомнить нечего
Регистрация: 9.03.2017
№65 Написал: barakuda Апатиты (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
kraf,
вот с тобой соглашусь - есть аргументы...
Регистрация: 8.04.2011
№64 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mikelo73
vermis_64,
Какая надежда -когда Сборная играет одними порывами...!?


Сборная как никак, но играла. На ЧМ с топами будем стойко в окопах сидеть. И надеяться на очко. С командами попроще и в атаку можем вполне. Из группы выходить должны.
Регистрация: 23.08.2016
№63 Написал: metis Riga (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Счёт по игре.


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№62 Написал: barakuda Апатиты (Сегодня, 18:26) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
mikelo73,
сборная играет как может... если ты что то говоришь - сделай сначала что то полезное, потом оценивай других...
Регистрация: 8.04.2011
№61 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
в первом тайме какая-то непонятная игра у сборной России получилась - непонятно что хотели играть. словно с листа играли. причем все. ну и конечно Полоз -Смолов-Кокорин это "сильный" аргумент Черчесова.
Второй тайм чуть лучше. но опять же, даже мне непрофессионалу, судя по первому тайму было понятно - такую игру если и удастся выиграть, то только за счет контратак. Сейчас лучшие в их организации Миранчуки. Чечесов выпускает недолеченого Дзагоева. и Ерохина, который 80% пасов играет взад и поперек.
по офсайду - пора привыкнуть.
Регистрация: 3.06.2014
№60 Написал: avnik море (Сегодня, 18:24) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Аргентинский тренер на установке:

"Ребята, играем серьезно и без особых выипонов. Возить можно, но не нужно этим заниматься весь матч. За удар мимо ворот + 20000$. За первый гол + 50000$, а за каждый последующий высчитываю по 30000$".


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№59 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 18:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Чую, будем играть как греки на ЧЕ. Правда у нас некому головой играть. anguished


Так играть ещё уметь надо. Черчесов так не умеет. А головой у нас последним Аршавин играл. Были надежды на Шатова, но чёт сдулся он.
Регистрация: 15.03.2012
№58 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
vermis_64,
Какая надежда -когда Сборная играет одними порывами...!?
Регистрация: 18.03.2012
№57 Написал: barakuda Апатиты (Сегодня, 18:22) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
SPV,
Ты можешь срать в свои тапки, а игроки играют .. плохо или хорошо, но играют .. кто ты такой что бы принижать чьи то достоинства ... своих нет - на чужие рот не разевай !!!
Регистрация: 8.04.2011
№56 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:19) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Должен быть "свой футбол", да откуда ему взяться, вот и отталкиваемся от "игры соперника", уповая на свой шанс. Ничего не напоминает??? Да, так играют аутсайдеры РФПЛ против топовых команд. В переносе на сборную, мы аутсайдеры, отсюда и такие показатели, результат.
Казалось бы, команда должна была сформироваться на Кубке Конф-ий, и после оттачивать игру, да куй там, Черчесов всё провалил.
Невесело.



Гишпанцы - не Аргентосы. Во вторник впаяют по самые помидоры. Будет на что поглядеть. С ними в обороне не отсидишься.
Регистрация: 23.08.2016
№55 Написал: barakuda Апатиты (Сегодня, 18:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
mikelo73,
Ты ничего не понимаешь в футболе... сейчас сборная - это надежда... и радует что кончилась эпоха Игнашевича и берёз...
Игра живая, да один в один мы проигрываем, но это система Российского футбола в общем. Учитывая что мы имеем - игра сборной заслуживает уважения !!!
Регистрация: 8.04.2011
№54 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 18:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Ахах,какой Бердыев?Вон его Рубин на дне,ещё раз пишу аналетикам,не стоит ждать чудес,это потолок команды.


Ну он же не Рубином будет играть, а сборной. Когда у Рубина были игроки достойные, он и Барсу обыгрывал. Причем не случайно
Регистрация: 15.03.2012
№53 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 18:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: imaginary
Цитата: filin89
Убирать надо этого тренерулю, пока ещё не совсем поздно!

а кому оно надо?
Слуцкий вон вписался, даже на Евро вывел команду, но в итоге лишь репутацию загубил

Из наших тренеров я ни кого не вижу. Иностранца, он хоть без заeбов Стаськиных будет.
Регистрация: 21.03.2011
№52 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чую, будем играть как греки на ЧЕ. Правда у нас некому головой играть. anguished
Регистрация: 23.08.2016
№51 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 18:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Цитата: freddyk
Только с Бердыевым и его тактикой мы можем рассчитывать на более менее достойный результат на ЧМ.

Заливная рыба - такааая пакость (с)


А что делать, пытаться играть в открытый футбол - самоубийство для наших тихоходов и тугодумов
Регистрация: 15.03.2012
№50 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:15) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сборная России -это команда убогих, не атаки , не средней Линии -один Автобус Бердыевски Да и то дырявый!!!
Регистрация: 18.03.2012
№49 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Должен быть "свой футбол", да откуда ему взяться, вот и отталкиваемся от "игры соперника", уповая на свой шанс. Ничего не напоминает??? Да, так играют аутсайдеры РФПЛ против топовых команд. В переносе на сборную, мы аутсайдеры, отсюда и такие показатели, результат.
Казалось бы, команда должна была сформироваться на Кубке Конф-ий, и после оттачивать игру, да куй там, Черчесов всё провалил.
Невесело.

+++++++++++++
Регистрация: 6.09.2013
№48 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:14) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
а кто на евро нас вытащил?

повторюсь, Акинфеев играет хорошо когда это никому не нужно и нет груза ответственности, а когда надо,то регулярно срет и причем откровенно, он даже на евро 2008 триумфальном умудрился больше всех пропустить , про ЧМ 2014 и КК вспомни
Регистрация: 2.02.2012
№47 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:14) #
  • +2
  •  (6)
online

Ну у лимита странное предназначение, учитывая, что в сборной Рауш и Фернандес.
Хотя, вот единственное за что Черчесу спасибо, за то что Рауша нашел
Регистрация: 29.08.2016
№46 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:14) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Пример приведи,кого они обыгрвают,пас отдают,каких игроков,каких команд?

севилью например)
Регистрация: 20.07.2009
№45 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:13) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Должен быть "свой футбол", да откуда ему взяться, вот и отталкиваемся от "игры соперника", уповая на свой шанс. Ничего не напоминает??? Да, так играют аутсайдеры РФПЛ против топовых команд. В переносе на сборную, мы аутсайдеры, отсюда и такие показатели, результат.
Казалось бы, команда должна была сформироваться на Кубке Конф-ий, и после оттачивать игру, да куй там, Черчесов всё провалил.
Невесело.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№44 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:13) #
  • +2
  •  (6)
online

Как охарактеризовать игру нашей команды одним словом? Импотенция. Желание - есть, а силы - нет.
Регистрация: 30.08.2008
№43 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 18:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Натурализуй-зуй-зуй
Регистрация: 18.06.2017
№42 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Цитата: Spartacus1971
Слушай эксперт,причём здесь тренер?Ты открой глаза и сравни две сборные,по твоему мы должны выигрывать Аргентину,у которой игроки на замене сидят и которые сильнее в разы основных игроков сб России.Надо трезво оценивать,нормально сыграли.

почему эти игроки в клубах пытаются и даже обыгрывают игроков "в разы сильнее", а в сборной ни мяч принять, ни пас отдать, 9 в линию отличная тактика))


Пример приведи,кого они обыгрвают,пас отдают,каких игроков,каких команд?
Регистрация: 12.02.2013
№41 Написал: avnik море (Сегодня, 18:12) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо еще сильнее ужесточить лимит на российский паспорт и брать в сборную только тех, кто получил его не позже 2015 года.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№40 Написал: grisha (Сегодня, 18:12) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: freddyk
Только с Бердыевым и его тактикой мы можем рассчитывать на более менее достойный результат на ЧМ.

Заливная рыба - такааая пакость (с)
Регистрация: 19.04.2017
№39 Написал: imaginary (Сегодня, 18:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: filin89
Убирать надо этого тренерулю, пока ещё не совсем поздно!

а кому оно надо?
Слуцкий вон вписался, даже на Евро вывел команду, но в итоге лишь репутацию загубил
Регистрация: 7.02.2010
№38 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:11) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: freddyk
"Не ругайте пианиста, он играет как умеет" Это про нашу сборную. 23-77 владение мячом. 77-23 по проценту своих возможностей выдали команды. Разница в классе колоссальная, что будет с испанцами. А вы тут офсайт обсуждаете smiley Только с Бердыевым и его тактикой мы можем рассчитывать на более менее достойный результат на ЧМ.


Ахах,какой Бердыев?Вон его Рубин на дне,ещё раз пишу аналетикам,не стоит ждать чудес,это потолок команды.
Регистрация: 12.02.2013
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.