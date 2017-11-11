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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Аргентины благодаря голу Агуэро обыграла Россию
Сборная Аргентины в товарищеском матче в "Лужниках" одержала победу над Россией.
Товарищеский матч
Россия - Аргентина 0:1
Гол: Агуэро, 87
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев (Ерохин, 72), Рауш (Заболотный, 88), Фернандес (Смольников, 46), Полоз (Дзагоев, 46), Кокорин (Алексей Миранчук, 84), Смолов
Аргентина: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо (Гомес, 60), Сальвио (Павон, 80), Перес (Банега, 90+1), Ди Мария (Перотти, 76), Агуэро (Дибала, 88), Месси
Товарищеский матч
Россия - Аргентина 0:1
Гол: Агуэро, 87
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев (Ерохин, 72), Рауш (Заболотный, 88), Фернандес (Смольников, 46), Полоз (Дзагоев, 46), Кокорин (Алексей Миранчук, 84), Смолов
Аргентина: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо (Гомес, 60), Сальвио (Павон, 80), Перес (Банега, 90+1), Ди Мария (Перотти, 76), Агуэро (Дибала, 88), Месси
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