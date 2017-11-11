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Далер Кузяев: в РФПЛ матчей такого уровня нет, у сборной Аргентины игроки топ-уровня

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением о матче с национальной командой Аргентины. Игра прошла в "Лужниках" и завершилась поражением россиян со счётом 0:1.

"Главный тренер после матча сказал, что жалко, что недотерпели, пропустили обидный гол. Это жизнь, двигаемся дальше. Через три дня нас ждёт не менее сильный соперник — сборная Испании.

Сборная Аргентины, конечно, удивила. У нас, в чемпионате России, матчей такого уровня нет. Сразу чувствуется разница. Игроки топ-уровня. Было непросто.

Перекрыть полностью Месси нам сегодня не удалось, он создавал опасные моменты. Но это был хороший опыт", — сказал Кузяев в эфире телеканала "Сила".

"Чемпионат.сом"
Теги: Кузяев Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 18:22
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№1 Написал: GPS (Сегодня, 18:23) #
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Что еще мог сказать бомж? Который без пяти минут как узнаваем?
Регистрация: 18.02.2011
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