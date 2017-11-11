Далер Кузяев: в РФПЛ матчей такого уровня нет, у сборной Аргентины игроки топ-уровня

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением о матче с национальной командой Аргентины. Игра прошла в "Лужниках" и завершилась поражением россиян со счётом 0:1."Главный тренер после матча сказал, что жалко, что недотерпели, пропустили обидный гол. Это жизнь, двигаемся дальше. Через три дня нас ждёт не менее сильный соперник — сборная Испании.Сборная Аргентины, конечно, удивила. У нас, в чемпионате России, матчей такого уровня нет. Сразу чувствуется разница. Игроки топ-уровня. Было непросто.Перекрыть полностью Месси нам сегодня не удалось, он создавал опасные моменты. Но это был хороший опыт", — сказал Кузяев в эфире телеканала "Сила".