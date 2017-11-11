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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Далер Кузяев: в РФПЛ матчей такого уровня нет, у сборной Аргентины игроки топ-уровня
Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением о матче с национальной командой Аргентины. Игра прошла в "Лужниках" и завершилась поражением россиян со счётом 0:1.
"Главный тренер после матча сказал, что жалко, что недотерпели, пропустили обидный гол. Это жизнь, двигаемся дальше. Через три дня нас ждёт не менее сильный соперник — сборная Испании.
Сборная Аргентины, конечно, удивила. У нас, в чемпионате России, матчей такого уровня нет. Сразу чувствуется разница. Игроки топ-уровня. Было непросто.
Перекрыть полностью Месси нам сегодня не удалось, он создавал опасные моменты. Но это был хороший опыт", — сказал Кузяев в эфире телеканала "Сила".
"Чемпионат.сом"
"Главный тренер после матча сказал, что жалко, что недотерпели, пропустили обидный гол. Это жизнь, двигаемся дальше. Через три дня нас ждёт не менее сильный соперник — сборная Испании.
Сборная Аргентины, конечно, удивила. У нас, в чемпионате России, матчей такого уровня нет. Сразу чувствуется разница. Игроки топ-уровня. Было непросто.
Перекрыть полностью Месси нам сегодня не удалось, он создавал опасные моменты. Но это был хороший опыт", — сказал Кузяев в эфире телеканала "Сила".
"Чемпионат.сом"
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