Андрей Лунев: надо было выходить и играть, не нервничать

Вратарь сборной России Андрей Лунев рассказал о матче с Аргентиной (0:1)."Товарищеская игра и здесь надо выходить и играть, не нервничать. "Лужники" сильно изменились. То, что было и то, что есть - это абсолютно разные стадионы.Я попросил Краневиттера, чтобы он дал мне футболку Ромеро. В итоге поменялись", - сказал вратарь "Зенита".