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Андрей Лунев: надо было выходить и играть, не нервничать

Вратарь сборной России Андрей Лунев рассказал о матче с Аргентиной (0:1).

"Товарищеская игра и здесь надо выходить и играть, не нервничать. "Лужники" сильно изменились. То, что было и то, что есть - это абсолютно разные стадионы.

Я попросил Краневиттера, чтобы он дал мне футболку Ромеро. В итоге поменялись", - сказал вратарь "Зенита".

Rusfootball.info
Теги: Лунев Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 19:09
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Пи3деть не мешки ворочать


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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