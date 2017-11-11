Ромелу Лукаку сравнялся с лучшими бомбардирами в истории сборной Бельгии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оформил дубль во вчерашнем товарищеском матче с командой Мексики, который завершился вничью со счётом 3:3.Таким образом, теперь на счету 24-летнего форварда 30 голов за сборную Бельгии. Лукаку догнал Бернара Ворхофа и Поля ван Химста — лучших бомбардиров в истории бельгийской национальной команды.