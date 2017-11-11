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Ромелу Лукаку сравнялся с лучшими бомбардирами в истории сборной Бельгии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оформил дубль во вчерашнем товарищеском матче с командой Мексики, который завершился вничью со счётом 3:3.

Таким образом, теперь на счету 24-летнего форварда 30 голов за сборную Бельгии. Лукаку догнал Бернара Ворхофа и Поля ван Химста — лучших бомбардиров в истории бельгийской национальной команды.
Теги: Лукаку Сборная Бельгии
Сегодня, 22:48
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