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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Гаврилов: счет мог быть 3:0 или 4:0 в пользу Аргентины. Соперник на две головы сильнее
Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов, выступавший в 1970-80-е гг. за сборную СССР, в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Викторией Яковлевой поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Арргентина (0:1), отметив, что поражение дружины Станислава Черчесова могло быть более крупным и что свой гол нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро забил из положения «вне игры».
- Товарищеские встречи такого накала страстей, как официальные игры, не имеют. Смотрел до этого матч межу Англией и Германией — примерно то же самое было, - начал Гаврилов. Аргентина в процентном соотношении больше владела мячом. Да и по моментам соперник имел превосходство. У нашей сборной в первом тайме моментов практически не было. Во втором мы наблюдали за отдельными вылазками, но я все-таки не видел реальной угрозы для ворот аргентинцев.
- Что скажете по пропущенному мячу?
- Конечно, судья в том эпизоде не успел. Я так понимаю, что из «вне игры» там забил Агуэро. Офсайд там был, конечно, но незначительный. Я думаю, что арбитр пропустил... А так — момент игровой. И если бы Месси чуть раньше сыграл в эту передачу, все было бы чисто.
- В целом игра нашей сборной, больше позитива или негатива оставила?
- Когда команда только бегает и отбирает мяч — какая там игра?! 25 против 75 процентов владения мячом! Если команда не умеет контролировать мяч, сложно играть против любого соперника.
- Словом, уровень игры соперника на голову выше?
- Понятно, что соперник сильнее. Наверное даже не на голову, а на две головы. Если бы аргентинцы реализовали свои моменты, то счет был бы не 1:0, а 3:0 или 4:0 в пользу соперника. На какие мысли наводит эта игра перед встречей с испанцами? Надо будет постараться плотнее сыграть по футболистам соперника. Потому что сборная Испании тоже очень любит контролировать мяч и хорошо это делает. Поэтому игра может быть такой же, как и в матче с командой Аргентины, только результат может быть другим: испанцы забьют три - и итог уже совсем другой.
- Товарищеские встречи такого накала страстей, как официальные игры, не имеют. Смотрел до этого матч межу Англией и Германией — примерно то же самое было, - начал Гаврилов. Аргентина в процентном соотношении больше владела мячом. Да и по моментам соперник имел превосходство. У нашей сборной в первом тайме моментов практически не было. Во втором мы наблюдали за отдельными вылазками, но я все-таки не видел реальной угрозы для ворот аргентинцев.
- Что скажете по пропущенному мячу?
- Конечно, судья в том эпизоде не успел. Я так понимаю, что из «вне игры» там забил Агуэро. Офсайд там был, конечно, но незначительный. Я думаю, что арбитр пропустил... А так — момент игровой. И если бы Месси чуть раньше сыграл в эту передачу, все было бы чисто.
- В целом игра нашей сборной, больше позитива или негатива оставила?
- Когда команда только бегает и отбирает мяч — какая там игра?! 25 против 75 процентов владения мячом! Если команда не умеет контролировать мяч, сложно играть против любого соперника.
- Словом, уровень игры соперника на голову выше?
- Понятно, что соперник сильнее. Наверное даже не на голову, а на две головы. Если бы аргентинцы реализовали свои моменты, то счет был бы не 1:0, а 3:0 или 4:0 в пользу соперника. На какие мысли наводит эта игра перед встречей с испанцами? Надо будет постараться плотнее сыграть по футболистам соперника. Потому что сборная Испании тоже очень любит контролировать мяч и хорошо это делает. Поэтому игра может быть такой же, как и в матче с командой Аргентины, только результат может быть другим: испанцы забьют три - и итог уже совсем другой.
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