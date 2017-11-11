Юрий Гаврилов: счет мог быть 3:0 или 4:0 в пользу Аргентины. Соперник на две головы сильнее

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов, выступавший в 1970-80-е гг. за сборную СССР, в беседе с корреспондентомВикторией Яковлевой поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Арргентина (0:1), отметив, что поражение дружины Станислава Черчесова могло быть более крупным и что свой гол нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро забил из положения «вне игры».- Товарищеские встречи такого накала страстей, как официальные игры, не имеют. Смотрел до этого матч межу Англией и Германией — примерно то же самое было, - начал Гаврилов. Аргентина в процентном соотношении больше владела мячом. Да и по моментам соперник имел превосходство. У нашей сборной в первом тайме моментов практически не было. Во втором мы наблюдали за отдельными вылазками, но я все-таки не видел реальной угрозы для ворот аргентинцев.- Конечно, судья в том эпизоде не успел. Я так понимаю, что из «вне игры» там забил Агуэро. Офсайд там был, конечно, но незначительный. Я думаю, что арбитр пропустил... А так — момент игровой. И если бы Месси чуть раньше сыграл в эту передачу, все было бы чисто.- Когда команда только бегает и отбирает мяч — какая там игра?! 25 против 75 процентов владения мячом! Если команда не умеет контролировать мяч, сложно играть против любого соперника.- Понятно, что соперник сильнее. Наверное даже не на голову, а на две головы. Если бы аргентинцы реализовали свои моменты, то счет был бы не 1:0, а 3:0 или 4:0 в пользу соперника. На какие мысли наводит эта игра перед встречей с испанцами? Надо будет постараться плотнее сыграть по футболистам соперника. Потому что сборная Испании тоже очень любит контролировать мяч и хорошо это делает. Поэтому игра может быть такой же, как и в матче с командой Аргентины, только результат может быть другим: испанцы забьют три - и итог уже совсем другой.