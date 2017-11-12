Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в 23-м туре ФНЛ признал заслуженность победы соперника и посетовал на неоптимальность своего состава, передаёт корреспондентРоман Гуськов.– Мы играли с командой, укомплектованной в большинстве своём игроками индивидуально сильными, реально претендующей на повышение в классе. 1-й тайм нам не совсем удался, во 2-м выглядели достойнее. Основная проблема – игра в средней линии. После пропущенного гола перестроиться нам было уже тяжело. Наверное, «Крылья» заслуженно победили, хотя у нас тоже были подходы при счёте 0:0, 0:1, могли интригу создать. Хотя «Крылья» команда солидная, желаю ей успехов и решения задачи.– Вы констатируете следствие. А каковы причины? Может, где-то решения не было, где-то оно было не совсем правильно. Подходы, позволяющие говорить, что у нас были не моменты, а голевые ситуации, у нас имелись. Да, это проблема – принятие быстрого решения и исполнения.– Там было столпотворение, мне по диагонали сложно было рассмотреть. Футбол – контактный вид спорта. Жёсткий, порой жестокий. Для игрока, который в чужой штрафной, есть мяч и ворота. Я уверен, что специально нанести травму он не хотел.– Сотрясение. Само по себе рассечение – ерунда. Ну а насколько серьёзно сотрясение, сказать сложно.– Спасибо Тихонову за те слова. Это связано с не совсем оптимальным составом. У нас постоянно кто-то выпадает, а возможности для ротации особой нет. Сегодня вышел Пичугин 18-летний, вратарь дебютировал в ФНЛ, Дворников полтора месяца не тренировался, отсутствовал один из ведущих игроков середины Денис Талалай. Короткая лавка, и отсутствие одного игрока приводит к тому, что в созидании, в переходе из обороны в атаку мы испытываем проблемы.