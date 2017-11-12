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Сборные России и Испании не смогут потренироваться на арене "Санкт-Петербург"

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборные России и Испании не смогут провести тренировки на стадионе "Санкт-Петербург".

Сборная России проведет тренировку за день до игры на стадионе "Петровский". Испанцы, скорее всего, будут тренироваться на стадионе "Смена".

"На поле стадиона "Санкт-Петербург" не тренируемся ни мы, ни испанцы. Оно не идеальное, как в "Лужниках", но выдерживает сезон, и есть задача минимум сохранить его до следующего года. Затем уже к чемпионату мира положим новый газон.

Стадион в Петербурге прекрасный, рука у организаторов набита, "Зенит" постоянно играет при аншлагах. Там проводился Кубок конфедераций, так что проблем с организацией я не вижу. Надеюсь, город отнесется к этому ответственно, думаю, все будет нормально", - передает слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 18:44
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