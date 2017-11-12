Калачев и Дядюн работали в общей группе "Ростова"

"Ростов" продолжает подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России против "Амкара". В сегодняшнем занятии приняли участие футболисты, не задействованные в своих национальных сборных.Хавбек Тимофей Калачев и форвард Владимир Дядюн занимались в общей группе. Что касается Павла Могилевца, то полузащитник работал по индивидуальной программе.