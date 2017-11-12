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Брайн Идову из "Амкара" вызван в сборную Нигерии на игру с Аргентиной

Защитник "Амкара" Брайн Идову вызван в сборную Нигерии на товарищеский матч против Аргентины.

"Обращаем внимание, участие 19-го номера красно-черных в товарищеской игре на его статус россиянина в играх за клуб не повлияет", - говорится в сообщении на официальном сайте "Амкара".

Напомним, 25-летний Идову родился в Санкт-Петербурге. Его отец - нигериец, а мать - наполовину русская, наполовину нигерийка.
Теги: Идову Амкар Сборная Нигерии
Вчера, 23:57
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 00:14) #
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хмм, Нигерии нужен, а нам с нашей защитой нет?
Регистрация: 8.01.2017
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