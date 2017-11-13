Брайн Идову: хочу задержаться в сборной надолго (видео)

Russia based Bryan Idowu( @idovubryan) has joined up with the rest of the squad in Krasnodar ahead of Tuesday’s friendly vs Argentina.

He is very happy to be here #SoarSuperEagles. pic.twitter.com/TAdzaJi9Y8 — ?? Super Eagles (@NGSuperEagles) November 12, 2017

Защитник "Амкара" Брайн Идову прокомментировал вызов в сборную Нигерии на товарищеский матч против Аргентины."Я рад быть здесь, рад вызову в состав "суперорлов". Хочу показать свой максимум и воспользоваться этой возможностью. Хочу задержаться в составе надолго.Я собираюсь всячески поддерживать команду и помогать ей. Я взволнован. Мы отобрались на чемпионат мира - это большой шанс для всей Нигерии. Надеюсь, сможем порадовать болельщиков", - сказал Идову.