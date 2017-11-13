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Брайн Идову: хочу задержаться в сборной надолго (видео)

Защитник "Амкара" Брайн Идову прокомментировал вызов в сборную Нигерии на товарищеский матч против Аргентины.

"Я рад быть здесь, рад вызову в состав "суперорлов". Хочу показать свой максимум и воспользоваться этой возможностью. Хочу задержаться в составе надолго.

Я собираюсь всячески поддерживать команду и помогать ей. Я взволнован. Мы отобрались на чемпионат мира - это большой шанс для всей Нигерии. Надеюсь, сможем порадовать болельщиков", - сказал Идову.



Газета.Ru
Теги: Идову Сборная Нигерии
Сегодня, 00:02
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