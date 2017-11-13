"Барселона" хочет продлить контракт с Серхи Роберто с суммой отступных в 400 млн евро

"Барселона" намерена продлить контракт с полузащитником Серхи Роберто, передает Mundo Deportivo.Новое соглашение планируется подписать на пять лет. Сумма отступных по нему составит 400 миллионов евро, что является наибольше суммой компенсации за игрока в команде..Действующий контракт Роберто истекает летом 2019 года.